Nel 2016 mi disse di voler uscire dall' euro Le balle di Di Maio su Savona

Serie A - Nel biennio 2016-2017 i ricavi delle società sfiorano i 3 miliardi : MILANO - Balzo dei ricavi per le società di Serie A nel biennio 2016-2017. Le squadre delle massima divisione hanno messo a segno ricavi per 2,9 miliardi di euro, con un risultato netto molto vicino ...

Paolo Savona Nel 2016 : "Di Maio mi disse : 'Dobbiamo uscire dall'euro'" : "Qual è la tua risposta?", chiese Paolo Savona a Luigi Di Maio. "E lui mi disse: 'Niente dobbiamo uscire dall'euro'". Così si esprimeva il professore indicato da Lega e Movimento 5 Stelle come ministro dell'Economia, in una conferenza tenuta a Cagliari il 20 settembre del 2016. Una circostanza, verificata da Agorà, che smentisce il leader 5 Stelle su due affermazioni rilasciate da Di Maio in seguito al veto posto dal ...

Approvate due importanti delibere per velocizzare la ricostruzione Nelle zone colpite dai terremoti del 2016-2017 : Il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca, neo Sovrintendente alla ricostruzione, ha annunciato l’approvazione di due importanti delibere per velocizzare la ricostruzione nelle zone colpite dai terremoti del 2016-2017 incentrate sull’aumento del personale e su una maggior flessibilità organizzativa per far ripartire rapidamente i lavori sia nel settore pubblico sia in quello privato. “Con le DGR n.326 e n.327 del 18 maggio 2018 ...

Calcioscommesse - combine Nel girone C di Lega Pro tra il 2015 ed il 2016 : 38 indagati - ci sono calciatori ed allenatori [NOMI e DETTAGLI] : Calcioscommesse, emergono nuovi dettagli sulle presunte “combine” calcistiche nel girone C di Lega Pro tra il 2015 e il 2016 per otto partite disputate dall’Acr Messina, nomi eccellenti tra cui l’ex calciatore Arturo Di Napoli e l’ex vice presidente dell’Acr Messina Pietro Gugliotta. Nel corso dei due anni di indagine il sostituto Francesco Massara ha iscritto nel registro degli indagati 38 persone: calciatori, allenatori, dirigenti sportivi, ...

Licenziato autista ATM/ Positivo al test cannabis Nel 2016 - venne subito fermato : ora ha perso il lavoro : Licenziato autista ATM, Positivo al test cannabis nel 2016, venne subito fermato: ora ha perso il lavoro. La Cassazione ha stabilito che il licenziamento da parte dell'azienda è legittimo(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 16:55:00 GMT)

Formula 1 - GP Monaco : Verstappen a muro Nelle libere - come Nel 2016. IL VIDEO : Le Red Bull hanno dominato in lungo e in largo la terza sessione di libere a Monte Carlo, ma nel finale una distrazione di Max Verstappen ha portato il pilota belga-olandese della RB14 ad andare a ...

Omicidio Palermo - pregiudicato massacrato di botte : Nel 2016 aveva molestato alcune ragazze : Il corpo di Dino Salvato (29 anni) è stato trovato riverso per strada in vicolo fondo Picone. Gli inquirenti seguono la pista dello spaccio di droga. Due anni fa il ragazzo era riuscito a sfuggire inizialmente ad un arresto, aiutato dalla folla, dopo aver molestato alcune ragazze alla Vucciria.Continua a leggere

Firenze - albero cade su un bus turistico : quattordici feriti. “Controllato Nel 2016” : Un grosso albero di tiglio è caduto su un pullman turistico a Firenze, sul lungarno del Tempio. quattordici i feriti, di cui uno portato in codice rosso all’ospedale di Santa Maria Annunziata per un trauma cranico. L’incidente, come ricostruito dagli inquirenti, è avvenuto intorno alle 16 mentre il mezzo era fermo a un semaforo rosso. Oltre ai 12 passeggeri, appartenenti a una comitiva di coreani in visita in città, sono rimasti ...

Turista inglese violentata a Napoli Nel 2016 : 5 arresti : Secondo le indagini, la Turista inglese in vacanza in costiera amalfitana sarebbe stata prima anarcotizzata e poi violentata. Gli agenti di Polizia del Commissariato di Sorrento e della Squadra Mobile di Napoli, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata, stanno eseguendo tra Massa Lubrense, Vico Equense, Portici e Torre del Greco, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque persone ritenute responsabili di violenza ...

Morta dopo un aborto a Catania Nel 2016 - il padre : “Denuncio i medici” : Morta dopo un aborto a Catania nel 2016, il padre: “Denuncio i medici” Valentina Milluzzo è stata vittima di un caso di malasanità, a Mattino Cinque Salvatore Milluzzo chiede ora giustizia. Continua a leggere L'articolo Morta dopo un aborto a Catania nel 2016, il padre: “Denuncio i medici” proviene da NewsGo.

Macron - fatturato in crescita : +18% sul 2016 e obiettivo 100 miloni Nel 2018 : Continua a crescere l'azienda bolognese, che chiude il 2017 con un fatturato di 83 milioni di euro. Vendite in aumento in Italia e sui mercati internazionali. L'articolo Macron, fatturato in crescita: +18% sul 2016 e obiettivo 100 miloni nel 2018 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Michelle Obama alle donne : "Nel 2016 abbiamo sbagliato" - : Il discorso dell'ex first lady allo United States of Women Summit: "Come abbiamo potuto lasciare che accadesse" quanto accaduto alle ultime elezioni?

Disturbi psichiatrici : al Pronto soccorso 585mila italiani Nel 2016 : Ad intasare i Pronto soccorso anche gli italiani colpiti da Disturbi psichiatrici come nevrosi, attacchi di panico, stati d’ansia, che non necessitano di un ricovero e che potrebbero essere invece trattati dalla rete dell’assistenza territoriale. “Gli accessi al Pronto soccorso per Disturbi psichiatrici nel 2016 sono stati 575.416, pari al 2,8% del numero totale di accessi, in leggero calo rispetto al 2015 quando se ne ...