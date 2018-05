Nba | in dubbio la presenza di Kevin Love tra i Cavs in gara 1

Nba - James Harden : 'In gara-7 ci penso io'. Il dubbio resta Chris Paul : ci sarà? : ... riprendersi le Finals NBA e possibilmente il titolo dopo oltre 20 anni d'assenza dal palcoscenico più importante nel mondo del basket. L'arrivo di Chris Paul è stata una scelta che andava proprio in ...

Nba - colpo alla testa - Kevin Love abbandona gara-6 : in forte dubbio per la settima : La storia di questi ultimi giorni di playoff sembra essere che per vincere bisogna pagare il prezzo di perdere il proprio secondo miglior giocatore. Dopo l'infortunio di Chris Paul che ha privato gli ...

Playoff Nba – Klay Thompson in dubbio per gara-5 : le condizioni del ginocchio preoccupano gli Warriors : Klay Thompson potrebbe essere in dubbio per gara-5 delle Finals della Western Conference fra Warriors e Rockets: il problema al ginocchio accusato in gara-4 potrebbe tenerlo fuori dai giochi Gara-4 doveva essere la sfida che avrebbe consentito agli Warriors l’allungo decisivo sui Rockets, ma così non è stato. Alla Oracle Arena, Curry e compagni sono andati incontro ad un duro ko contro gli indomiti Rockets. Da registrare la prestazione negativa ...