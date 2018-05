NBA Finals | Las Vegas non ha dubbi | Golden State è la super favorita per il titolo

Finals NBA 2018 in tv : date e orari diretta Golden State-Cleveland Video : In NBA si sono concluse le finali di Conference [Video]. Cleveland Cavaliers ha vinto per 4-3 contro Boston Celtics, grazie ad un super LeBron James, capace di mettere a segno nell’ultimo match 35 punti, corredati da 15 rimbalzi e 9 assist. Nell’altra sfida, invece, Golden State Warriors si è imposto per 4-3 contro Houston Rockets. Adesso ci attenderanno le Finals, che per il quarto anno consecutivo vedranno affrontarsi le stesse franchigie. Nel ...

Playoff NBA – La favola di Jeff Green - dall’operazione al cuore alle Finals : “pensavo di non poter giocare mai più e adesso…” : La favola di Jeff Green, da un letto d’ospedale alle Finals NBA: il cestista dei Cleveland Cavaliers che ha superato un intervento al cuore e adesso si gioca l’anello insieme a LeBron James Le Finals NBA di quest’anno ripropongono ancora una volta il duello fra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers con in palio il tanto agognato anello. Sarà una finale ricca di campioni: da LeBron James a Kevin Durant, passando per Kevin ...

Playoff NBA – La legge di Golden State : Durant stende i Rockets privi di Chris Paul - Warriors alle Finals : In un’emozionante gara-7 delle Western Conference Finals, i Golden State Warriors hanno superato gli Houston Rockets staccando il biglietto per le NBA Finals per il 4° anno consecutivo Dopo la vittoria di Cleveland su Boston in una pazzesca gara-7, il quadro delle Finals si è finalmente completato nella notte del Toyota Center di Houston: sarà ancora una volta, per il quarto anno consecutivo, rematch tra Cleveland Cavaliers e Golden State ...

NBA Playoff - Houston-Golden State 92-101 in gara-7 - Warriors di nuovo alle Finals : Sarà ancora Golden State-Cleveland per il titolo, per il quarto anno consecutivo. I Warriors restano i tiranni del West, ma per mantenere il trono e guadagnarsi un nuovo rendez vous alle Finals con ...

Playoff NBA 2018 : Golden State rimonta Houston in gara-7 e vola alle Finals : Sarà ancora Golden State contro Cleveland. Proprio come i Cavaliers, anche i Warriors vincono gara-7 della finale di Conference in trasferta e staccano il biglietto per le loro quarte Finals NBA consecutive. Curry e compagni superano 101-92 gli Houston Rockets, che sono arrivati veramente vicini ad interrompere il dominio ad Ovest dei californiani e che sicuramente hanno pagato l’assenza di Chris Paul. L’infortunio dell’ex ...

NBA playoff - Houston-Golden State preview - vota : chi va alle Finals? : Tutto in una partita. Houston e Golden State si giocano il biglietto per le Finals in quello che forse è il match più atteso dell'anno. Le due squadre che hanno dimostrato in tutta la stagione di ...

Basket NBA : super James spinge Cleveland alle Finals - ko Boston : Boston - Il Prescelto ci sarà, per l'ottavo anno di fila. LeBron James prende per mano i Cavs e li conduce alla vittoria in gara 7 al TD Garden , inviolato fin qui nei playoff, : 87-79 sui Celtics, ...

Boston Cleveland/ Risultato finale 79-87 : LeBron James trascina i Cavaliers alle NBA Finals : Boston Cleveland, Risultato finale 79-87: LeBron James trascina i Cavaliers alle NBA Finals giocando tutti i 48 minuti, con 35 punti, 15 rimbalzi e 9 assist(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 09:50:00 GMT)

Playoff NBA 2018 : LeBron James porta Cleveland alle Finals. Boston sconfitta in gara-7 : I “LeBron James Cavaliers” si qualificano per le Finals NBA. Non è un errore, perchè ancora una volta al posto di Cleveland si può mettere il nome del n°23, autore di un’altra prestazione leggendaria nella gara-7 della finale della Eastern Conference. Nel match da tutto o niente per eccellenza, Boston cede 87-79 contro i Cavs, perdendo l’imbattibilità casalinga nei Playoff proprio nella partita più importante della ...

NBA - LeBron James stellare : Cavaliers ancora alle Finals : ROMA - Alla fine anche il "tabù TD Garden" è caduto: ad abbatterlo sono stati i Cleveland Cavaliers che, nonostante la pesante assenza di Kevin Love, hanno superato 87-79 i Celtics padroni di casa ...

Finals NBA - gara-1 in esclusiva in streaming aperto a tutti : HOUSTON/GOLDEN STATE Gara-4, nella note tra venerdì 8 e sabato 9 giugno, ore 3.00 , Sky Sport 2, BOSTON/CLEVELAND VS. HOUSTON/GOLDEN STATE Eventuale Gara-5, nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 ...

NBA - Playoff 2018 : Houston vince contro Golden State e assapora le Finals! : Per tanti motivi la partita di questa notte tra gli Houston Rockets e i Golden State Warriors aveva il potenziale di essere, se non decisiva, almeno determinante ai fini della serie e del passaggio del turno. I Rockets hanno vinto davanti al pubblico di casa gara-5 delle Finali della Western Conference 98-94 e si sono portati ad un solo successo dalla possibilità di giocarsi il titolo nell’ultima serie della stagione contro la vincente di ...

NBA - Playoff 2018 : Houston vince contro Golden State e assapora le Finals! : Per tanti motivi la partita di questa notte tra gli Houston Rockets e i Golden State Warriors aveva il potenziale di essere, se non decisiva, almeno determinante ai fini della serie e del passaggio del turno. I Rockets hanno vinto davanti al pubblico di casa gara-5 delle Finali della Western Conference 98-94 e si sono portati ad un solo successo dalla possibilità di giocarsi il titolo nell’ultima serie della stagione contro la vincente di ...

Basket NBA - finale Est LeBron non basta a Cleveland - Tatum spinge Boston verso le Finals : Boston - Al TD Garden non si passa. Boston non sbaglia gara-5 nella finale della Eastern Conference e torna in vantaggio nella serie, 3-2, costringendo Cleveland a vincere il prossimo match per non ...