NBA | bufera su Bryan Colangelo | cinque account fake su Twitter per criticare Embiid e i

sport.sky

: RT @NbaReligion: Ma che succede a #PhilaUnite? - Fedemere97 : RT @NbaReligion: Ma che succede a #PhilaUnite? - NbaReligion : Ma che succede a #PhilaUnite? - cjmimun : E' bufera sulla polizia di Milwaukee, negli Stati Uniti, per un video che riprende l'arresto con la pistola elettri… -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Anche se non ho mai postato niente sui social media, ho usato l'@Phila1234567 menzionato nell'articolo per tenere d'occhio quello che succedeva nel mondo. La storia è disturbante per ...