Nazionale | Uva | “Mancini ct scelta ottimale”

calcioweb.eu

: Uva, Mancini ct scelta ottimale. Dg Figc, rapporto con club fondamentale per futuro Nazionale | #ANSA - ansacalciosport : Uva, Mancini ct scelta ottimale. Dg Figc, rapporto con club fondamentale per futuro Nazionale | #ANSA - capuanogio : RT @tutticonvocati: ??Michele Uva: 'Balotelli? Nessuno come #Mancini lo conosce bene. Si deve chiamare i giocatori più giusti per la #Nazion… - tutticonvocati : ??Michele Uva: 'Balotelli? Nessuno come #Mancini lo conosce bene. Si deve chiamare i giocatori più giusti per la #Nazionale' -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Ladi Roberto Mancini come ct “è stata ottimale per capacità, coerenza, conoscenza ed esperienza inter. Non serve però solo Mancini o solo la Federazione, serve che tutto il sistema calcio vada nella stessa direzione”. Lo ha sottolineato il dg della Figc, Michele Uva, a margine della presentazione dell’ottava edizione di Reportcalcio. “Il rapporto fra Federazione e club è fondamentale per il futuro della, perché i giocatori vengono dai club – ha continuato Uva -. Questo rapporto si è molto accorciato in senso positivo, sta portando a miglioramenti delle performance delle nazionali. Siamo l’unica, fra le prime otto federazioni in Europa, con tutte le nazionali maschili e femminili giovanili qualificate alle fasi finali degli Europei”. L'articolo, Uva: “Mancini ctottimale” sembra essere il ...