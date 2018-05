Nazionale | Jorginho esalta Mancini | “stiamo assumendo un’identità precisa Svezia? Basta

sportfair

: #Jorginho tra Nazionale e futuro: 'Con Mancini gruppo più unito. Mercato? Non ho ancora sentito #Ancelotti, ma è un… - DiMarzio : #Jorginho tra Nazionale e futuro: 'Con Mancini gruppo più unito. Mercato? Non ho ancora sentito #Ancelotti, ma è un… - RaiSport : #Nazionale #Jorginho: ' #Mancini è arrivato trovando una situazione diversa rispetto ai colleghi che lo hanno prece… - Vivo_Azzurro : #Nazionale???? ???#Jorginho: 'Sono qui per ripagare la fiducia che tutto l'ambiente azzurro ripone in me. Darò tutto q… -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano,ha parlato del nuovo corso azzurro concommissario tecnico “Constiamouna identità, ci sta trasmettendo fiducia, serenità ed entusiasmo, cose di cui sicuramente avremo bisogno“. Parla così del nuovo corso dell’Italia sotto la guida del tecnico jesino il centrocampista del Napoli e della. “Ci spiace per lo spareggio con lama dobbiamo cambiare pagina, se ci continuiamo a piangerci addosso non potremo mai ripartire. Dobbiamo avere entusiasmo e fare al meglio le cose riportando l’Italia dove merita di esser” prosegue il giocatore brasiliano, naturalizzato italiano in conferenza stampa dal ritiro azzurro di Coverciano. “Contro la Francia sarà una partita diversa rispetto all’Arabia Saudita, affrontiamo una delle ...