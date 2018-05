Nazionale | Bonucci lascia il ritiro

Nazionale - ecco l'Italia di Mancini : Bonucci unico senatore : Contro l'Arabia Saudita il ct potrebbe lanciare Balotelli con Insigne e Politano. Spazio anche a Cristante

Nazionale - Bonucci : “essere capitano è una grande responsabilità” : “La maglia azzurra è una responsabilità, lo è ancora di più indossare la fascia. Lo farò con gioia, cercando di essere da esempio per i giovani”. Leonardo Bonucci si prepara al debutto da capitano dell’Italia nell’amichevole di questa sera, a San Gallo, contro l’Arabia Saudita. “Diventiamo grandi, a volte anche vecchi”, aggiunge il difensore, che per la prima volta non ha trovato in Nazionale compagni ...

Nazionale - parla il neo capitano Bonucci : Un mondo tutto nuovo quello che si sta aprendo in Nazionale per Bonucci che nel giro di un anno ha lasciato la Juventus e ora si trova a guidare il nuovo corso di un'Italia orfana di molti giocatori ...

Nazionale - Bonucci come i miti Scirea e Nesta : verso le 78 presenze in azzurro : come Gaetano Scirea . come Alessandro Nesta . 78 volte in azzurro . La prossima partita con l'Italia, per Leonardo Bonucci , sarà quella dell'aggancio a due miti, nelle classifiche azzurre di tutti i ...

Nazionale - Bonucci nuovo capitano : arriva la prima scelta di Mancini : Nazionale, Bonucci- arriva la prima scelta di Roberto Mancini in ottica azzurra. Una scelta decisa, immediata e fondamentale in vista del futuro. Con gli addii di Buffon e De Rossi, la nuova fascia da capitano sarà affidata a Leonardo Bonucci. Questa la scelta del nuovo ct della nostra Nazionale. Sarà Bonucci il nuovo leader. SCELTE […] L'articolo Nazionale, Bonucci nuovo capitano: arriva la prima scelta di Mancini proviene da Serie A News ...

Italia - convocati Mancini Nazionale/ In lista Balotelli con 5 novità - fuori De Rossi : Bonucci capitano : Italia, convocati Mancini: a pochi giorni dalle amichevoli contro Francia e Olanda prende corpo la nuova Nazionale. Il punto esclamativo sarà il ritorno in azzurro di Mario Balotelli.

Nazionale - Di Biagio : 'Partiamo dalle cose buone - strada giusta'. Bonucci : 'Donnarumma stia sereno' : ... accumulando esperienza diventerà tra i migliori al mondo. Pellegrini? Mi ha fatto sorridere quando ha detto che è stufo di vedere gli altri vincere. Ci vuole questa voglia. L'Italia è in un periodo ...