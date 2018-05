Nastri d' Argento | sfida Garrone-Sorrentino

Dario Albertini regista di “Manuel” in cinquina per i Nastri d’Argento come “Miglior Regista Esordiente” : Dopo la presentazione alla Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dopo aver conquistato i critici dei Cahiers Du Cinema e della stampa francese (su tutti Le Figaro, Liberation e L’Humanite), e essersi meritata ottime recensioni in Italia,“Manuel”, opera prima di Dario Albertini, prima produzione cinematografica di TIMVISION Production in coproduzione con la BiBi Film di Angelo e Matilde Barbagallo, è ...