Nastri d’Argento - sfida Garrone-Sorrentino : Roma, 30 mag. (AdnKronos/Cinematografo.it) – Nastri grandi firme con una decina di registi in primo piano e una sfida ‘a sette’ per la regia e le commedie. In pole position per il miglior film: Loro di Paolo Sorrentino, Dogman di Matteo Garrone, Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher e A Ciambra di Jonas Carpignano.Quest’anno sono in tutto 47 i film dei Nastri d’Argento in gara ...

Nastri Argento 2018 - tutti i film e gli attori candidati : Sarà una sfida a cinque quella per il "Nastro d’argento" per il miglior film di quest’anno, a cui parteciperanno i grandi nomi del cinema italiano: Paolo Sorrentino con...

Dario Albertini regista di “Manuel” in cinquina per i Nastri d’Argento come “Miglior Regista Esordiente” : Dopo la presentazione alla Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dopo aver conquistato i critici dei Cahiers Du Cinema e della stampa francese (su tutti Le Figaro, Liberation e L’Humanite), e essersi meritata ottime recensioni in Italia,“Manuel”, opera prima di Dario Albertini, prima produzione cinematografica di TIMVISION Production in coproduzione con la BiBi Film di Angelo e Matilde Barbagallo, è ...

Nastri d’Argento 2018 - le nomination – la sfida è tra Loro - Ammore e malavita - Dogman e Napoli velata : Dodici candidature a Loro di Paolo Sorrentino, nove per Ammore e malavita dei Manetti Bros. e Dogman di Matteo Garrone, otto a Napoli velata di Ferzan Ozpetek, e cinque per A casa tutti bene di Gabriele Muccino. Queste le nomination ufficiali dei Nastri D’Argento 2018, i premi assegnati dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani (SNGCI) ai film italiani usciti dall’1 giugno 2017 al 31 maggio 2018. Sono 47 i titoli in gara ...

Nastri d'argento 2018 - le nomination : Sono state rswe note le candidature dei Nastri d'argento 2018, i premi assegnati dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani (SNGCI). In testa Loro di Paolo Sorrentino, con ben 12 candidature: seguono Ammore e malavita dei Manetti Bros. e Dogman di Matteo Garrone (9), Napoli velata di Ferzan Ozpetek (8) e A casa tutti bene di Gabriele Muccino (5). Di seguito, l'elenco ...