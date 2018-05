Nastri d’Argento 2018 | le nomination – la sfida è tra Loro | Ammore e malavita | Dogman e

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Dodici candidature adi Paolo Sorrentino, nove perdei Manetti Bros. edi Matteo Garrone, otto a Napoli velata di Ferzan Ozpetek, e cinque per A casa tutti bene di Gabriele Muccino. Queste leufficiali deiD’Argento, i premi assegnati dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani (SNGCI) ai film italiani usciti dall’1 giugno 2017 al 31 maggio. Sono 47 i titoli in gara scelti fra 134 titoli in (tra cui 47 opere prime e 51 commedie) che si contenderanno iil 30 giugno prossimo a Taormina. Per il miglior film se la giocano(considerato come unico film, benché uscito in due capitoli), A Ciambra, Chiamami col tuo nome,, e Lazzaro Felice.a 7 invece tra i registi: ai tre nomi finiti agli onori delle cronache internazionali, Paolo Sorrentino, Matteo Garrone, e Luca Guadagnino, si ...