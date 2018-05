Napoli - un flash mob per dire basta alla violenza contro i sanitari del 118 : "La gente ti soffocava, ti inveiva contro. Il ragazzo che dovevamo soccorre era già in fin di vita e non ho potuto nemmeno applicare tutti i protocolli del caso a causa della folla inferocita", ha ...

Napoli - protesta studenti contro aumento delle tasse : flash mob con le maschere de ‘La Casa di Carta’ : Non si tratta di Tokyo, Nairobi o Mosca, ma è a loro, i protagonisti della serie tv ‘La Casa di Carta‘, che si sono ispirati gli studenti della Federico II di Napoli per protestare contro l’aumento delle tasse universitarie. Un gruppo di studenti ha organizzato martedì pomeriggio un flash mob nel cortile della facoltà di lettere indossando la maschera di Dalì e la tuta rossa, l’abbigliamento dei rapinatori che nella serie ...

Napoli - flash mob Amnesty : “No a criminalizzazione Ong”. Noury : “C’è clima ostilità - solidarietà non è reato” : flash mob degli attivisti di Amnesty international in piazza del Municipio a Napoli per dire no alla criminalizzazione della solidarietà e no al clima di ostilità verso le Ong che si occupano di migranti. Durante l’iniziativa, alla quale ha partecipato anche il sindaco Luigi de Magistris, circa 300 persone hanno messo in atto una coreografia facendo attraversare la piazza antistante il municipio da decine di nastri gialli e neri che si ...