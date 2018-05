Napoli | grande successo del Premio Malafemmena | dedicato a Totò

Napoli - De Laurentiis punge la Juve : “Calciopoli c’è stata. Fatto un grande campionato…” : Napoli, DE Laurentiis- Aurelio De Laurentiis ha Fatto il punto della situazione sul Var e sul campionato appena terminato. Non manca la piccola frecciatina alla Juventus con riferimento a Calciopoli. Ecco le parole riportate da “Radio Crc” “IL Napoli HA Fatto UN grande CAMPIONATO” “Se il Var è un esperimento, il primo anno non lo […] L'articolo Napoli, De Laurentiis punge la Juve: “Calciopoli c’è ...

Guinness dei primati a Napoli : ecco la sfogliatella più grande del mondo : Una ressa di curiosi e golosi accoglie la sfogliatella da Guinness. Mancano pochi minuti alle 15,30, quando nella 'controra' caliente di Piazza Garibaldi, dal forno costruito ad hoc per l'evento dalla ...

Napoli - è Chiesa il grande obiettivo di Ancelotti : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio L'arrivo di Ancelotti a casa di De Laurentiis Napoli, chi può arrivare Chelsea, è già Sarri-mania

Il Napoli e Ancelotti - la forza del grande progetto di De Laurentiis : dall’inferno al top in 14 anni - il sogno continua : Aurelio De Laurentiis ha deciso di affidare il Napoli a Carlo Ancelotti: dopo aver riempito di elogi e applausi mister Sarri per lo straordinario lavoro compiuto negli ultimi tre anni, ha deciso di alzare ancora l’asticella ingaggiando l’allenatore migliore del mondo, l’unico in attività ad aver vinto tre volte la Champions League (ha alzato più Coppe dei Campioni lui negli ultimi 15 anni che la Juventus in 121 anni di ...

Napoli-Crotone 2-0 | La diretta Esce un grande Milik per Mertens : Il Napoli di Sarri, reduce dalla vittoria di Marassi sulla Sampdoria e per la prima volta in questo campionato aritmeticamente fuori dalla lotta per la conquista dello scudetto, saluta i propri...

A Napoli sfogliatella più grande mondo : ... trenta chilidi ricotta, venti di zucchero, sei di arance candite per untotale di 75 chili di dolcezza: il prossimo 25 maggio, a Napoli,si tenterà di sfornare la sfogliatella più grande del mondo.L'...

Sfogliatella più grande del mondo : Napoli tenta il guinness : Venti chili di semola, trenta chili di ricotta, venti di zucchero, sei di arance candite per un totale di 75 chili di dolcezza: il prossimo 25 maggio, a Napoli, si tenterà di sfornare la Sfogliatella più grande del mondo. L’iniziativa è di Antonio Ferrieri, patron di “Cuori di Sfogliatella” che svela i dettagli dell’impresa da guinness: “Piazza Garibaldi ospiterà un forno ad hoc. La madrina sara’ la ...

Napoli - Sarri e de Laurentiis a cena/ Rinnovo in arrivo? Il presidente cita Sorrentino : "La grande bellezza" : Napoli, Sarri resta o va via? Dopo il Chelsea spunta il Tottenham: 12 club lo hanno cercato! Le ultime notizie sull'allenatore toscano e gli scenari sul suo futuro(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 01:21:00 GMT)

Napoli “Grande Bellezza” : ecco il discorso del presidente De Laurentiis - indicazioni su Sarri : Cena di fine stagione per il Napoli, il club azzurro insieme dopo un campionato straordinario che si è però concluso senza conquistare lo scudetto. Nel frattempo l’ultimo colloquio tra Sarri e De Laurentiis è stato positivo, la conferma arriva dal discorso finale del numero azzurro: “Partendo da Maurizio Sarri ed arrivando a voi tutti della squadra e dello staff tecnico, vi dico grazie per questa grandissima stagione che ...

Napoli a cena - i tifosi chiedono a Sarri di restare. De Laurentiis : 'Autore e scultore della Grande Bellezza' : Siete stati protagonisti di un calcio spettacolare, notato e apprezzato non solo in Italia ma in tutto il Mondo . Quello che avete fatto resterà per sempre nella storia del Calcio Napoli. E io ve ne ...

A cena nasce il nuovo Napoli? De Laurentiis : "Sarri è grande bellezza" : Siete stati protagonisti di un calcio spettacolare, notato e apprezzato non solo in Italia ma in tutto il mondo. Maurizio Sarri è stato l'autore e lo scultore di questa grande bellezza". ? tavolata...

Allegri : 'De Laurentiis? Non rispondo - ma grande Napoli. Higuain con Dybala' : Il problema non è la Nazionale, dietro servono soluzioni affinché il mondo del calcio torni quello di una volta. Prima di tutto serve passione, bisogna riavvicinare i ragazzini allo sport. Sono ...