Napoli - Hamsik ci ripensa : “Resto. Onorato di lavorare con Ancelotti” : Napoli, Hamsik- Marek Hamsik ci ripensa e spegne sul nascere le voci di un suo possibile addio al Napoli. Intervistato dal portale “Webnoviny.sk.”, il capitano azzurro ha colto l’occasione per sottolineare tutto il suo entusiasmo per il nuovo percorso con Ancelotti. “CI SIAMO SENTITI” Hamsik ha ammesso: “Con Ancelotti, ci siamo sentiti e sarebbe un […] L'articolo Napoli, Hamsik ci ripensa: “Resto. ...

Nesta : 'Napoli è la piazza perfetta per Ancelotti' : Alessandro Nesta, ex campione del mondo e attualmente allenatore del Perugia, è intervenuto al microfoni di Sky Sport. 'Ancelotti al Napoli è stata una sorpresa anche per me, ma ci sta. Napoli è la piazza perfetta per lui, il mister ...

Ancelotti convince Verdi : sorpasso all'Inter - ora può arrivare a Napoli : Ancelotti LO convince - Un rifiuto che, ora, potrebbe però trasformarsi in un sì convinto , merito della telefonata che, secondo il Corriere dello Sport , è stata fatta da Carlo Ancelotti al ...

Napoli - Ancelotti sblocca l'affare Verdi : Una telefonata del neo allenatore azzurro ha convinto il fantasista del Bologna ad accettare un trasferimento sfiorato 6 mesi fa e poi saltato, non senza polemiche

Verdi al Napoli/ Ancelotti chiama il giocatore : accordo a un passo : Verdi al Napoli, Ancelotti chiama il giocatore e la trattativa di calciomercato decolla: accordo a un passo, Verdi stavolta dovrebbe lasciare il Bologna(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 13:57:00 GMT)

Napoli-Ancelotti - che impronta! Verdi dice sì - arriva anche Rui Patricio : Napoli-Ancelotti- Il carisma e lo spessore di Carlo Ancelotti fanno irruzione sul mondo Napoli. Secondo quanto riportato da “SportMediaset“, il neo tecnico del Napoli avrebbe convinto Simone Verdi e Rui Patricio a sposare il nuovo progetto partenopeo. Poche parole, chiare e dirette. Un modo di convincere da vero fuoriclasse. Il portiere portoghese potrebbe essere annunciato […] L'articolo Napoli-Ancelotti, che impronta! Verdi ...

Napoli - Hamsik e Mertens convinti da Ancelotti : "Un Onore giocare per lui" : Chiamatelo, se volete, "effetto Ancelotti". Nella giornata di oggi arrivano le dichiarazioni di due giocatori fondamentali per il Napoli che sembravano in uscita. Invece entrambi hanno fatto capire di ...

Tutti pazzi per Ancelotti : ora nessuno vuole lasciare Napoli : Napoli - Un nome, una garanzia. Non sono per il mercato in entrata, ma anche per quello potenzialmente in uscita. Dopo il grande amore per Sarri, a Napoli ora sono Tutti pazzi di Ancelotti . Mentre i ...

Calciomercato Napoli - Hamsik allontana l’addio : “sarebbe un onore giocare per un allenatore come Ancelotti” : Marek Hamsik ha allontanato le voci circa un suo addio al Napoli, svelando come sarebbe un onore per lui giocare per un allenatore come Ancelotti Il futuro di Marek Hamsik potrebbe essere legato ancora al Napoli, alla corte di Carlo Ancelotti. Il centrocampista slovacco, che negli scorsi giorni aveva annunciato di essere tentato da un’esperienza in Cina, ha fatto dietrofront annunciando che sarebbe onorato di essere allenato da Carlo ...

Calciomercato Napoli - Hamsik : 'Futuro? Ho tre anni di contratto qui. Giocare con Ancelotti un onore' : Sirene cinesi che risuonano forte e un futuro tutto da scrivere, ma a provare a fare chiarezza sulla propria situazione è stato Marek Hamsik. Dopo l'apertura alla tentazione di un trasferimento in ...

Napoli - De Laurentiis : "Balotelli ora non è la priorità Ancelotti vince ed è senza smanie" : De Laurentiis veste i panni di mattatore durante la Football Leader alla Federico II di Napoli. E non perde l'occasione per pungere l'ex allenatore Sarri . Le punture di ADL ' Con Ancelotti ci siamo ...

Napoli - De Laurentiis : "Balotelli non è la priorità. Ancelotti vince ed è senza smanie" : La lectio magistralis di Rizzoli, la "lezione" di De Laurentiis a Sarri e, in parte, pure ad Hamsik. È stata una mattinata lunga a Football Leader, si è discusso di Var e poi di mercato. STOCCATE - De ...

Napoli - De Laurentiis scatenato : Var - calciomercato - Sarri ed Ancelotti : Ultima giornata del convegno Football Leader che si sta svolgendo all’Università Federico II di Napoli, importante intervento del presidente De Laurentiis che ha parlato anche del club azzurro e del tecnico Carlo Ancelotti: “Quello che mi ha scocciato è che in Italia nessuno si vuole assumere le proprie responsabilità. Per me un arbitro è una persona equidistante che non può avere un ruolo politico – ha detto il presidente del ...