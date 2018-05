Mutui e spread | tutto quello che c' è da sapere

Mutui - perché lo spread (per qualche mese) ne riduce i costi : I dati indicano che durante le tempeste finanziarie i tassi dei nuovi Mutui costano paradossalmente meno. Vantaggi (in termini di ritardi dei tempi di future strette) anche per i tassi variabili...

Mutui - investimenti e prestiti : lo spread Btp/Bund a 300 ci cambia la vita : prestiti più cari per le imprese - L'allargamento dello spread si riflette anche sull'economia reale se il divario è destinato a essere consistente e per un lungo periodo. Le aziende che ricorrono ai ...

Spread in volo - Mutui più cari? Ecco cosa c'è da sapere : Durante la crisi del 2011, che poi portò alla nascita del governo di Mario Monti, lo Spread era diventato argomento di conversazione al bar. Poi per qualche anno era stato un po' dimenticato. Ora ...

Mutui - prestiti - titoli di stato : ecco quanto ci costerà lo spread sopra quota 200 : Tutti gli scenari per l’aumento del differenziale tra il Btp italiano e il Bund tedesco. Le perdite in conto capitale per chi ha investito sui titoli di stato, il rialzo degli interessi sui Mutui indicizzati. L’impatto sistemico su banche e assicurazioni, che hanno in pancia titoli del nostro debito