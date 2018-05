MUSEO STORIA NATURALE - Sabato 2 giugno dalle 9 | 30 iniziativa per bambini e ragazzi a

Dall'arte agli ultras : la storia del declino annunciato del MUSEO di Villa Croce a Genova : Di gallerie civiche chiuse o destinate ad altre funzioni ne abbiamo già viste tante in Italia negli ultimi anni. Ma una galleria reindirizzata a uso degli ultras di una squadra di calcio non era ancora capitata. Certo, l'arte contemporanea non è confrontabile, in quanto a pubblico, con i numeri degli stadi, e così l'amministrazione comunale deve aver pensato che basta spostare lì qualche meeting di una tifoseria per ...

Scienza - storia e arte per tutti : una ricca edizione di Amico MUSEO : ... dal 18 maggio al 3 giugno, toccando varie tematiche e ambienti, dalla storia all'arte, dalla musica alla Scienza e alla natura. Vediamole nel dettaglio All'Orto Botanico gli appuntamenti sono: ...

Scienza - storia e arte : pioggia di eventi per 'Amico MUSEO' : Comune di Lucca, musei, fondazioni e operatori turistici insieme per Amico Museo 2018 - Visite di Primavera , l'iniziativa promossa per il diciasettesimo anno consecutivo dalla Regione Toscana con l'...

'Gioca & Osserva' al MUSEO di Storia Naturale : ... alle sala 'Umberto Veruda' di palazzo Costanzi >>> Vicino/lontano 2018 - 'Squilibri' Udine Quale equità, e quali prospettive in un mondo nel quale 43 individui posseggono ben >>> vedi Mostre >>> ...

E a Pontedera la storia della mobilità italiana è tutta da vivere al MUSEO : «Piaggio ha basato la sua storia e il suo successo sull'innovazione, sulla capacità di immaginare un futuro invisibile agli altri, di interpretare i bisogni della gente di ogni parte del mondo, sia ...

'Zanzamapp' al MUSEO di storia naturale della Maremma : Questo progetto si propone di creare un filo conduttore tra la scienza e i cittadini, proprio all'insegna della citizen science, che avvicina i due linguaggi per uno scopo comune: alla scienza serve ...

MUSEO DI STORIA NATURALE - Cerimonia inaugurale giovedì 3 maggio alle 17 - via De Pisis 24 - . Visitabile fino al 3 giugno : Al via la mostra 'Natura Disegnata. Storie di Pittura Naturalistica' 02-05-2018 / Giorno per giorno giovedì 3 maggio alle 17, al MUSEO civico di STORIA NATURALE di Ferrara , via De Pisis 24, , verrà ...

Scienza - a Bologna apre la “Macchina del Tempo” : un nuovo MUSEO di Realtà Virtuale sulla storia della città : Uno sguardo inedito al Medioevo attraverso l’occhio acuto della tecnologia. E’ una Bologna ricostruita attraverso una perfetta sintesi tra il rigore storico e la quotidianità quella raccontata dal nuovo Museo che aprirà i battenti questo fine settimana all’ombra delle Due Torri, il Museo Realtà Virtuale ‘La macchina del tempo’. Nato dall’esperienza del Museo della storia della città di Palazzo Pepoli, che ...