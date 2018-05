Muore nel sonno il noto imprenditore Andrea Marinelli | re delle cucine low

Finisce fuori strada con l'auto nell'Oristanese - Muore un giovane - Sardiniapost.it : Un giovane di Gonnoscodina è morto in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio verso le 17 nei pressi d i Simala . Secondo la prima ricostruzione, il giovane del quale non è stata ancora resa ...

Napoli choc - precipita da una vela di Scampia : 20enne Muore nel giorno del compleanno : In tanti a Scampia oggi hanno sentito un tonfo e dopo poco si sono accorti di un corpo schiacciato sulle scale della vela verde, una delle piramidi di cemento che si stagliano su viale della...

Montagna - Muore escursionista nel Lazio : i vigili recuperano il corpo : Squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma sono impegnate dalla notte per recuperare il corpo di un uomo italiano di circa 42 anni, escursionista trekking, residente a Montelibretti e deceduto per cause ancora imprecisate a Prato Favale, comune di San Polo dei Cavalieri. L’uomo stava percorrendo un sentiero di alta Montagna. I vigili stanno intervenendo con il supporto dell’elicottero Drago 56 nucleo SAF e TAS per trasportarlo ...

Come si Muore nel mondo : Le persone decedute nel 2016, a livello mondiale, sono state quasi 57 milioni , 56,9, e di queste oltre 15 milioni sono morte per infarto o ictus. Lo attestano i dati che l'Organizzazione Mondiale ...

Incidente a Torre de’ Busi/ Muore 25enne motociclista dopo frontale con auto : tragedia nel lecchese : Incidente a Torre de’ Busi, Muore 25enne motociclista dopo frontale con auto: tragedia nel lecchese. E' accaduto questa mattina presto, attorno alle ore 07:30(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 10:50:00 GMT)

Tragedia in Brasile - istruttore di kitesurfing Muore nell'Oceano : THIENE - È morto in Brasile a 37 anni in un'uscita sull'oceano Atlantico in kitesurfing , sport estremo che praticava da tempo: vittima il thienese Christian Pesavento, 37 anni, che dal 2011 lavorava come gelatiere a Porto Seguro , nello Stato di Bhaia. Era istruttore di kitesurfing, ma l'...

Incidente in tangenziale est : Muore un motociclista 27enne nello scontro con un'auto : Le condizioni del ragazzo sono apparse disperate fin dal primo momento, trasportato al San Raffaele già in arresto cardiocircolatorio

Scava tunnel sotto il wc della cella - detenuto Muore soffocato durante l’evasione : Il 26enne era a poche decine di metri dal muro di cinta del carcere dove avrebbe trovato la libertà quando è stato colto da un malore dovuto alla mancanza di ossigeno nell'angusto tunnel.Continua a leggere

Infarto mentre lavora nel camping : ex rugbysta di 52 anni Muore davanti ai colleghi : Stroncato da un Infarto a 52 anni mentre lavora. Sileno Sartorel , ex rugbista di San Donà del Piave , Venezia, è morto sabato scorso in Sardegna mentre si occupava della manutenzione di un campeggio ...

Cade nella trituratrice davanti ai colleghi : 52enne Muore stritolato in azienda : Ennio Mosele probabilmente è scivolato mentre era impegnato sul macchinario che tritura il mangime per animali dell'azienda di cui era contitolare nel vicentino. La macchina è stata subito bloccata da un dipendente ma per lui ormai non c'era più niente da fare.Continua a leggere

Usa - poliziotto Muore in un incidente nel giorno del suo matrimonio. Morto anche un collega : Tragico incidente stradale per due poliziotti americani. Michael Colangelo e John Martinez, rispettivamente di 31 e 39 anni, sono rimasti coinvolti in uno schianto domenica notte. Il più giovane dei due poliziotti si era sposato poche ore prima e stava festeggiando a poca distanza dal luogo in cui ha perso la vita.Continua a leggere

Infortuni : Vicenza - agricoltore Muore cadendo nella macchina tritura mangimi : Vicenza, 21 mag. (AdnKronos) – Pooco fa, a Bolzano Vicentino in via Santa Cristina 5, presso l’azienda agricola ‘Somel s.r.l.”, M.E. 53 anni, titolare della società, è deceduto dopo essere caduto all’interno di una macchina trituratrice di mangimi per animali. Sul posto si sono recati i tecnici dello Spisal di Vicenza, al fine di verificare le cause e l’esatta dinamica dell’incidente. L'articolo ...