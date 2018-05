MotoGp Yamaha | Jarvis | «Lorenzo in un nostro team satellite? Può essere»

MotoGp - GP Italia 2018 : rebus Valentino Rossi. Mugello pista amica - ma la Yamaha ha sofferto nei test : Manca poco per l’inizio del weekend del Mugello, tappa come sempre attesissima in MotoGP e test duro per i piloti, già dalla prima staccata della San Donato, posta al termine del lunghissimo rettilineo del traguardo. Ma pensi al Mugello e pensi soprattutto a Valentino Rossi. Inevitabile, perché è uno dei motivi che attira così tanti appassionati sulle tribune del tracciato, creando una vera e propria marea gialla pronta ad accompagnare il ...

MotoGp Yamaha - Zarco : «Arrivo in Italia con grande motivazione» : ROMA - Sperava di ottenere la prima vittoria in MotoGp sulla pista di casa Johann Zarco e invece, dopo una splendida pole position, è arrivata una caduta. Il francese però è intenzionato a riprovarci ...

MotoGp – Zarco ‘difende’ Valentino Rossi - la verità di Johann : “mi ha chiuso la strada in Yamaha? Ecco la verità” : Johann Zarco prende le difese di Valentino Rossi: le parole del francese della Tech3 sono sorprendenti Dopo una giornata di test sulla pista, riasfaltata in inverno, del Montmelò, i piloti della MotoGp sono tornati a casa per qualche giorno di riposo in vista dell’importantissimo e attesissimo Gp d’Italia, al Mugello. In attesa del nuovo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp, non si fa altro che parlare del mercato piloti. ...

MotoGp – Test Montmelò : due Yamaha in testa - Valentino Rossi e Marquez attardati : Maverick Vinales davanti a tutti nella giornata di Test al Montmelò: attardati Valentino Rossi e Marc Marquez Dopo la pioggia che ieri ha impedito alla maggior parte dei piloti della MotoGp di scendere in pista per i Test di Barcellona, oggi finalmente i campioni delle due ruote hanno potuto girare sul circuito del Montmelò per Testare il lavoro di riasfaltatura effettuato durante l’inverno. Il più veloce oggi è stato Maverick Vinales, col ...

Clamoroso MotoGp - Valentino Rossi-Yamaha : si rischia la rottura! : Nell’ultimo appuntamento di Le Mans Valentino Rossi ha conquistato il podio, terzo posto ma soprattutto grazie agli errori degli altri piloti ma c’è preoccupazione per il futuro, in particolar modo sulla competitività della Yamaha come confermano anche le prestazioni di Vinales. Sembra furioso con il team il Dottore, ecco le dichiarazioni riportate da Moto.it: “Purtroppo sarà complicato lottare per il primato. Non è una ...

MotoGp - Valentino Rossi un maestro! Con la guida 'guarisce' la Yamaha - mentre Vinales affonda. E al Mugello : Basterà l'aria di casa a rivitalizzare la casa dei tre diapason e a permettere al nove volte Campione del Mondo di regalare la magia al popolo giallo? Intanto Maverick Vinales sprofonda e Johann ...

MotoGp – Il 3° posto non fa dimenticare i problemi a Valentino Rossi : il Dottore sorride tra messaggi alla Yamaha e buffi inviti per il Mugello : Valentino Rossi, il terzo posto di Le Mans e il buffo invito ai tifosi per la gara del Mugello: il Dottore non dimentica i problemi Yamaha Una gara emozionante e ricca di colpi di scena oggi a Le Mans! Ad aggiudicarsi la vittoria è stato un eccellente Marc Marquez, alla sua terza vittoria consecutiva dopo Austin e Jerez. Complice la caduta di Dovizioso lo spagnolo della Honda si conferma sempre più leader della classifica generale e può godersi ...

MotoGp - Viñales bacchetta la Yamaha : “non abbiamo preso la strada giusta - è frustrante vedere che…” : Maverick Viñales ha parlato dopo le qualifiche del Gp di Le Mans, dove non è riuscito ad andare oltre l’ottavo posto in griglia La Yamaha ufficiale non riesce a compiere quello step decisivo per poter competere per il vertice, questo dicono le qualifiche del Gp di Le Mans che vedono Viñales e Rossi chiudere all’ottavo e al nono posto. AFP/LaPresse Una situazione davvero complicata a cui lo spagnolo non riesce a darsi una ...

MotoGp - Francia : nelle terze libere di Le Mans le Yamaha braccano Marquez : LE Mans - Le Yamaha circondano Marquez e tengono dietro la coppia Ducati, mentre dai primi 10 - e dunque costretti alle Q1, le qualifiche dei peggiori - sono fuori gli altri della Honda , Crutchlow, ...

MotoGp – Terminate le Fp3 a Le Mans : Vinales beffa Marquez sul finale - che spettacolo la Yamaha in Fancia [TEMPI] : Maverick Vinales davanti a tutti al termine della terza sessione di prove libere del Gp di Francia Pista di Le Mans infuocata questa mattina nella terza sessione di prove libere del Gp di Francia di MotoGp. I piloti della categoria regina sono tornati in pista dopo a caccia del pass per le Q2 di questo pomeriggio. Una sessione positivissima per la Yamaha che piazza Maverick Vinales davanti a tutti: lo spagnolo ha beffato sul finale il ...