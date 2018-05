MotoGp – Vinales non si scoraggia | “affrontiamo un momento difficile | ma al Mugello non

MotoGp test Barcellona - Vinales il più veloce - Rossi 8° : Barcellona - Oggi sono scesi in pista a Montmelò i piloti della MotoGp per i test Michelin, dopo una prima giornata andata persa per la pioggia. In mattinata brutta caduta per il pilota del team ...

MotoGp - test Barcellona. Brutta caduta per Rabat ma nessuna frattura. Vinales il più veloce : Questa mattina Tito Rabat, due volte campione del mondo Moto2 e attualmente in forza al team Ducati Reale Avintia in MotoGP, è stato protagonista di una caduta in ingresso all'ultima curva del ...

MotoGp – Vinales ci va giù pensante - il duro sfogo di Maverick a Le Mans : “sono stufo!” : Maverick Vinales deluso e infuriato al termine del Gp di Francia: il duro sfogo dello spagnolo della Yamaha dopo la gara di Le Mans Ancora un weekend deludente per Maverick Vinales. Lo spagnolo della Yamaha non è riuscito a far meglio del settimo posto ieri al Gp di Francia, sul circuito di Le Mans, mentre il suo compagno di squadra Valentino Rossi è salito sul terzo gradino del podio, ritrovando il sorriso. Nessun accenno di sorriso sul volto ...

MotoGp - Valentino Rossi un maestro! Con la guida 'guarisce' la Yamaha - mentre Vinales affonda. E al Mugello : Basterà l'aria di casa a rivitalizzare la casa dei tre diapason e a permettere al nove volte Campione del Mondo di regalare la magia al popolo giallo? Intanto Maverick Vinales sprofonda e Johann ...

MotoGp - Valentino Rossi un maestro! Con la guida ‘guarisce’ la Yamaha - mentre Vinales affonda. E al Mugello… : Il popolo giallo non vede l’ora di abbracciare il proprio idolo, la fiumana del Mugello si sta caricando in vista del GP d’Italia in programma tra due settimane, tutti i sostenitori di Valentino Rossi attendono febbricitanti una delle gare più belle e appassionanti dell’intero anno sperando in un nuovo miracolo del Dottore. Oggi è stato un maestro sublime a Le Mans, ha conquistato un insperato terzo posto portando sul podio una ...

MotoGp - Pagelle GP Francia 2018 : Marc Marquez impeccabile - Petrucci e Rossi ottimi - male Vinales - dietro la lavagna Dovizioso - Zarco e Iannone : Anche il Gran Premio di Francia della MotoGP non ci ha certo fatto annoiare. Errori, cadute, tanti spunti e conferme, come che Marc Marquez ha ribadito di essere l’uomo da battere, ma che non è una impresa semplice per nessuno, tanto che Andrea Dovizioso e Johann Zarco spingono troppo e cadono. male la Yamaha nel suo complesso, con un Valentino Rossi davvero stoico con un podio insperato. Andiamo, quindi, a dare le Pagelle ai protagonisti ...

MotoGp - Classifica Mondiale piloti 2018 : Marc Marquez allunga - +36 su Vinales. Valentino Rossi quarto : Marc Marquez ha piazzato l’allungo nella Classifica generale del Mondiale MotoGP grazie alla vittoria ottenuta nel GP di Francia 2018. Lo spagnolo ha conquistato il terzo successivo consecutivo e ora ha 36 punti di vantaggio su Maverick Vinales, 37 su Johann Zarco e 39 su Valentino Rossi: si lotta per il secondo posto. La seconda caduta di fila costa cara ad Andrea Iannone che scivola in settima posizione a 49 punti dal Campione del ...

MotoGp - Viñales bacchetta la Yamaha : “non abbiamo preso la strada giusta - è frustrante vedere che…” : Maverick Viñales ha parlato dopo le qualifiche del Gp di Le Mans, dove non è riuscito ad andare oltre l’ottavo posto in griglia La Yamaha ufficiale non riesce a compiere quello step decisivo per poter competere per il vertice, questo dicono le qualifiche del Gp di Le Mans che vedono Viñales e Rossi chiudere all’ottavo e al nono posto. AFP/LaPresse Una situazione davvero complicata a cui lo spagnolo non riesce a darsi una ...

GRIGLIA DI PARTENZA MotoGp / GP Francia 2018 - l'anno scorso pole position a Vinales (Le Mans) : GRIGLIA di PARTENZA MOTOGP, GP Francia 2018 Le Mans: la lotta per la pole position, in primo piano Rossi, Marquez, le Ducati e il padrone di casa Zarco(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 12:07:00 GMT)

MotoGp - Francia - terze libere a Vinales : Maverick Vinales su Yamaha è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere del gran premio di Francia di Motogp con il tempo di 1'31?619. Alle sue spalle Marc Marquez su Honda (1'31?774) e la Yamaha di Valentino Rossi (1'31?810). Quarto tempo per la Yamaha del team satellite Tech3 guidata da Zarco che chiude con un distacco di +0.247 da Vinales. --Al quinto posto c'è invece la prima Ducati, quella di Andrea Dovizioso (+0.317), davanti ...

MotoGp - GP Francia 2018 : risultati e classifiche delle prove libere 3. Maverick Vinales vola - ottimo Valentino Rossi (3°) : E’ stato lo spagnolo Maverick Vinales, in sella alla Yamaha, ad ottenere la miglior prestazione delle prove libere 3 del GP di Francia 2018, quinta prova del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo, sulla sua M1, negli ultimi minuti si è preso la vetta con il tempo di 1’31″619, primo anche nella classifica combinata dei tempi, confermando come la propria moto a Le Mans sia molto veloce. Alle spalle del n.25, il leader del Mondiale Marc ...