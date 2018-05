MotoGP | GP Mugello 2018 Marc Marquez | ' Restare con i piedi per terra'

MotoGP – Vinales non si scoraggia : “affrontiamo un momento difficile - ma al Mugello non voglio deludere i fan” : Vinales non perde la fiducia in se stesso, nella moto e nel suo team nonostante il difficile momento che sta vivendo: le sensazioni dello spagnolo della Yamaha alla vigilia del Gp d’Italia Se Valentino Rossi arriva al Mugello reduce dal positivo terzo posto di Le Mans, non può essere altrettanto sereno e rilassato il suo compagno di squadra Maverick Vinales, che invece arriva alla gara italiana da un momento difficile e ...

MotoGP GP Mugello 2018. Approfondimento sulla regina delle staccate : la San Donato : La pista del Mugello, nella scala Brembo che va da 1 a 5 e misura l'impegno dei sistemi frananti, si merita un indice di difficoltà pari a 3, come altre otto piste su 19 nella stagione. Visto così il ...

MotoGP – I test del Mugello preoccupano - ma il podio di Le Mans dà fiducia : le parole di Valentino Rossi alla vigilia del Gp d’Italia : Il podio di Le Mans regala un pizzico di fiducia, ma i test disputati al Mugello qualche settimana fa preoccupano Valentino Rossi: le sensazioni del Dottore alla vigilia del Gp d’Italia Reduce da un positivissimo podio a Le Mans, Valentino Rossi arriva rilassato alla gara di casa. Tutto pronto per l’appassionante weekend del Mugello, dove sicuramente non mancherà lo spettacolo. Domani i piloti incontreranno la stampa, mentre venerdì ...

MotoGP - GP Italia Mugello 2018 : come vederlo in tv? La programmazione e gli orari su Sky e TV8 : La MotoGP sbarca in Italia. Al Mugello va in scena il primo dei due appuntamenti nel nostro paese. Il leader del campionato è Marc Marquez, sempre più primo e in fuga. Andrea Dovizioso a Le Mans ha perso ulteriormente terreno ma adesso potrà correre su un circuito che gli piace particolarmente e su cui la Ducati va forte, come dimostra la vittoria dello scorso anno. Ma uno dei protagonisti più attesi sarà senza dubbio Valentino Rossi, che però è ...

MotoGP – Cambia il regolamento - dal Mugello importanti novità alla partenza : Cambia il regolamento: dal Mugello importantissime novità! Ecco cosa rischiano i piloti alla partenza Domani inizia ufficialmente la settimana del Mugello: i piloti incontreranno infatti la stampa per raccontare con quali sensazioni arrivano ala gara italiana per poi accendere finalmente i motori venerdì mattina per le prime sessioni di prove libere del Gp d’Italia. In attesa di vedere i piloti sfrecciare sul circuito italiano, arrivano ...

MotoGP - Marc Marquez : “Il Mugello regala un’adrenalina unica. Teniamo i piedi per terra - ottimo il vantaggio” : Marc Marquez si presenta al Mugello da leader del Mondiale ed è naturalmente il grande favorito in vista del GP di Italia, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha vinto sul tracciato toscano in tutte le tre classi e vuole naturalmente aumentare il bottino per prendere definitivamente il largo in classifica generale. Il pilota della Honda è carico e infatti alla vigilia ha dichiarato che “il Mugello regala un’adrenalina unica. ...

MotoGP – Finalmente il Mugello : ORARI e DIRETTA TV del Gp d’Italia - anche in chiaro : Il programma del Gp d’Italia: come seguire in DIRETTA il weekend di gara del Mugello, anche in chiaro Finalmente è tempo di… Mugello! I piloti della MotoGp tornano in pista e lo fanno in Italia per il sesto appuntamento della stagione 2018. Tutti pronti per il Mugello, dove gli italiani vorranno sicuramente far bene davanti al loro pubblico, ma dovranno fare i conti con un fortissimo Marc Marquez, reduce da tre vittorie consecutive, ...

MotoGP Honda - Pedrosa : «Il Mugello è una bella pista e mi piace» : TORINO - Spera di essersi lasciato la sfortuna alle spalle Dani Pedrosa, dopo l'infortunio e la caduta di Jerez. La gara del Mugello potrebbe essere l'occasione giusta per ottenere finalmente un ...

MotoGP - GP Italia : la rimonta di Dovizioso riparte ancora dal Mugello : Tutto cominciò al Mugello, il circuito che ospiterà la prossima tappa del Motomondiale. L'anno scorso partì da qui la sfida di Andrea Dovizioso a Marc Marquez. Con la prima vittoria del 2017, seguita ...

MotoGP - GP Italia 2018 : rebus Valentino Rossi. Mugello pista amica - ma la Yamaha ha sofferto nei test : Manca poco per l’inizio del weekend del Mugello, tappa come sempre attesissima in MotoGP e test duro per i piloti, già dalla prima staccata della San Donato, posta al termine del lunghissimo rettilineo del traguardo. Ma pensi al Mugello e pensi soprattutto a Valentino Rossi. Inevitabile, perché è uno dei motivi che attira così tanti appassionati sulle tribune del tracciato, creando una vera e propria marea gialla pronta ad accompagnare il ...

MotoGP – Marquez verso il Mugello : “dobbiamo rimanere con i piedi ben saldi a terra” : Marc Marquez al Mugello con un importante vantaggio sui rivali: le sensazioni dello spagnolo della Honda alla vigilia del Gp d’Italia Tutto pronto per il Gp d’Italia: i piloti della MotoGp e tutti gli appassionati non vedono l’ora di correre al Mugello, dove lo spettacolo è sempre assicurato. Marc Marquez arriva alla gara italiana reduce da tre vittorie consecutive e con un buon vantaggio sui suoi rivali sulla classifica ...

MotoGP Italia 2018 : orari TV8 del GP Mugello Video : Domenica 3 giugno si correra' il Motogp Italia 2018 sulla pista del Mugello, l'appuntamento più atteso da parte degli appassionati sportivi Italiani. A re l'orario della diretta tv su TV8. Una settimana fa il Gran Premio di Francia [Video] si è concluso con l'ennesimo successo stagionale di Marc Marquez. Il pilota della Honda ha preceduto di due secondi Danilo Petrucci, in sella sulla Ducati. Terzo Valentino Rossi, con un ritardo di cinque ...

MotoGP - GP Italia 2018 : i precedenti di Andrea Dovizioso al Mugello. Vittoria memorabile nel 2017 : Andrea Dovizioso si prepara per il primo Gran Premio di casa di questa stagione (in attesa, da romagnolo, della gara di Misano a settembre) puntando il suo mirino, e tutta l’attenzione, verso il Mugello. Dodici mesi fa il pilota classe 1986 ha centrato una Vittoria davvero brillante sulle colline toscane, ed in questa stagione dovrà assolutamente fare il bis, altrimenti non sarà più in grado di recuperare i 49 punti di distacco da Marc ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi al Mugello. Una lunga e tormentata storia d’amore : La MotoGP sbarca in Italia, al Mugello, e uno dei protagonisti più attesi non può che essere lui Valentino Rossi. Migliaia di appassionati sono pronti ad accorrere sulle tribune del circuito toscano, pronti a sostenere il loro beniamino e creare quella macchia gialla che è diventata oramai una caratteristica peculiare del weekend italiano. Quella tra Rossi e il Mugello è una bellissima storia d’amore, ma abbastanza tormentata. La pista è ...