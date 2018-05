MotoGp Ducati | Dovizioso | «Sono molto fiducioso»

MotoGp Mugello - Ducati a tre punte. Dovizioso : "Sono molto fiducioso" : La Ducati in Toscana sfodera il tridente. Per il GP del Mugello, uno degli appuntamenti di maggior richiamo per i tifosi della rossa, la casa di Borgo Panigale schiera infatti anche la wild card ...

MotoGp – Dovizioso crede nella Ducati : “saremo competitivi al Mugello” : Andrea Dovizioso dimentica gli zeri delle ultime due gare: le sensazioni del forlivese della Ducati alla vigilia del Gp d’Italia Il Ducati Team arriva all’Autodromo Internazionale del Mugello per il Gran Premio d’Italia, sesto round del Campionato Mondiale MotoGp 2018, che è da sempre una delle gare di maggior richiamo e prestigio del calendario. Per i piloti del Ducati Team questo sarà un appuntamento davvero speciale, visto che si tratta ...

MotoGp Ducati - Dovizioso : «Dobbiamo credere fino alla fine nel Mondiale» : MONDIALE Dovizioso rimane molto fiducioso anche sulle proprie chance mondiali: ' Ci crediamo, ci dobbiamo credere fino alla fine, però il bello del nostro sport è che in ogni gara può succedere di ...

MotoGp Ducati - Domenicali : «Lorenzo non è riuscito a trarre il meglio dalla moto» : Attualmente sembra molto difficile che lo spagnolo possa rinnovare con la Rossa, come ammette anche ai microfoni di Sky Sport Claudio Domenicali: ' Lorenzo è un grande pilota che non è riuscito a ...

MotoGp Ducati - Dovizioso : «Tra Petrucci e Miller non mi cambia niente» : TORINO -Andrea Dovizioso ha parlato ai microfoni di Sky sulle proprie possibilità di rimanere in lotta per il Mondiale, in occasione della presentazione del suo nuovo libro 'Asfalto', : ' Il GP del ...

MotoGp – L’addio tra Lorenzo e Ducati è sempre più vicino - Domenicali svela : “siamo in una fase delicata” : Claudio Domenicali, ad Ducati, fa il punto della situazione su Jorge Lorenzo e quello che sembra ormai il suo imminente addio alla Ducati Manca poco più di una settimana al Gp d’Italia. I piloti della MotoGp si godono un po’ di relax prima di affrontare l’importante gara del Mugello, dove gli italiani vorranno sicuramente far bene. A far chiacchiere intanto è ancora la delicata situazione di Jorge Lorenzo in Ducati. Il ...

MotoGp Ducati - Rabat : «Al Mugello Voglio esserci» : TORINO - Tito Rabat durante i test di Barcellona se l'è vista brutta. Il pilota catalano ha subito una brutta caduta nella quale è andata a fuoco anche la sua Ducati, riportando lesioni muscolari al ...

MotoGp Ducati - Miller : «La decisone sul mio futuro dipende da Borgo Panigale» : TORINO - Jack Miller è uno dei candidati a prendere il posto di Lorenzo nel team Ducati ufficiale, ma sembra concentrato principalmente a confermare quanto di buono fatto in questo inizio di 2018 con ...

MotoGp Ducati - Ciabatti : «Dobbiamo prendere una decisione a giugno per il secondo pilota» : TORINO - Ora la Ducati deve risolvere la questione del secondo pilota, dopo la firma del rinnovo di Andrea Dovizioso a Le Mans. Entro fine mese la decisione sarà presa. Jorge Lorenzo sembra sempre più ...