MotoGp – Dovizioso crede nella Ducati | “saremo competitivi al Mugello”

MotoGp - GP Italia : la rimonta di Dovizioso riparte ancora dal Mugello : Tutto cominciò al Mugello, il circuito che ospiterà la prossima tappa del Motomondiale. L'anno scorso partì da qui la sfida di Andrea Dovizioso a Marc Marquez. Con la prima vittoria del 2017, seguita ...

MotoGp - GP Italia 2018 : Andrea Dovizioso - il Mondiale è già lontano. Serve una vittoria per rilanciarsi : Ritrovarsi a -49 punti da Marc Marquez dopo appena cinque gare non era propriamente quello che albergava nei sogni di Andrea Dovizioso. Il pilota romagnolo, che aveva vinto la gara d’esordio a Losail, si ritrova già con due gare di distacco in classifica generale nei confronti del campione del mondo e, di conseguenza, sbarca al Mugello con il chiaro intento di non sbagliare l’appuntamento e puntare alla vittoria. Proprio come un anno ...

MotoGp - GP Italia 2018 : i precedenti di Andrea Dovizioso al Mugello. Vittoria memorabile nel 2017 : Andrea Dovizioso si prepara per il primo Gran Premio di casa di questa stagione (in attesa, da romagnolo, della gara di Misano a settembre) puntando il suo mirino, e tutta l’attenzione, verso il Mugello. Dodici mesi fa il pilota classe 1986 ha centrato una Vittoria davvero brillante sulle colline toscane, ed in questa stagione dovrà assolutamente fare il bis, altrimenti non sarà più in grado di recuperare i 49 punti di distacco da Marc ...

MotoGp - Andrea Dovizioso : “Marc Marquez il più forte del Mondo? Per molti aspetti sì - si salva sempre ma…” : Andrea Dovizioso è reduce dalle cadute di Jerez e Le Mans dove ha perso punti importanti in ottica Mondiale. Ora Marc Marquez è lontano 49 punti, il forlivese però non ha ancora alzato bandiera bianca e cerca di essere ottimista. Il pilota della Ducati, con cui ha appena rinnovato per due anni, è stato intervistato da Marca e gli è stato chiesto se Marc Marquez sia davvero il più forte in assoluto: “Mi risulta difficile sapere quanto è ...

MotoGp Ducati - Dovizioso : «Dobbiamo credere fino alla fine nel Mondiale» : MONDIALE Dovizioso rimane molto fiducioso anche sulle proprie chance mondiali: ' Ci crediamo, ci dobbiamo credere fino alla fine, però il bello del nostro sport è che in ogni gara può succedere di ...

MotoGp - GP Italia 2018 : Marc Marquez è già (nettamente) in fuga. Dovizioso - serve una vittoria per tornare in corsa : Come tradizione ad inizio giugno è tempo del Mugello, ovvero del Gran Premio d’Italia della MotoGP. Sullo splendido tracciato toscano saranno in palio 25 punti di capitale importanza che, nonostante siano passate solamente cinque gare del calendario, rischiano di poter dare un indirizzo ben definito ad ogni discorso riguardante il titolo iridato. Ci stiamo sbilanciando forse? Guardando la classifica generale assolutamente no. Al comando ...

MotoGp – Dovizioso ci crede ancora - dalla lotta per il titolo al futuro compagno : “sono curioso anch’io” : Andrea Dovizioso, la lotta per il titolo Mondiale e il suo futuro compagno di squadra: il forlivese della Ducati ci crede ancora E’ stata presentata ieri l’autobiografia di Andrea Dovizioso, Asfalto. Il pilota della Ducati ha autografato ieri diverse copie del suo libro per alcuni tifosi, per poi raccontare anche le sensazioni con le quali arriva al prossimo Gp, quello del Mugello, dopo due pesanti zero: “credo che il Mugello ...

MotoGp - Andrea Dovizioso presenta il suo libro 'Asfalto' : Per tanti Andrea Dovizioso era del colore dell'asfalto perché all'inizio della sua carriera poco importava se faceva podio o arrivava settimo, tanto nessuno si accorgeva di lui. Era, perché da allora, ...

MotoGp – Test Montmelò - le sensazioni di Dovizioso : “andiamo a casa contenti e fiduciosi” : Andrea Dovizioso torna a casa fiducioso e soddisfatto dai Test di ieri al Montmelò: le sensazioni del ducatista I piloti della MotoGp sono tornati in pista ieri, dopo il Gp di Le Mans, per una giornata di Test sul circuito del Montmelò. Il più veloce è stato Maverick Vinales, seguito da Zarco e Lorenzo. Quinto tempo per Dovizioso, alle spalle di Crutchlow. Sereno e positivo il forlivese della Ducati, fresco di rinnovo e reduce dal secondo ...

MotoGp I tre fattori di speranza per la rimonta di Dovizioso : Le Mans non sempre emette verdetti inappellabili. Non almeno da tre anni a questa parte. È anche a questo che si può aggrappare Andrea Dovizioso dopo il k.o. del GP di Francia, terminato al 5° giro ...