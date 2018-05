MotoGp – Cambia il regolamento | dal Mugello importanti novità alla partenza

MotoGp Ducati - Dovizioso : «Tra Petrucci e Miller non mi cambia niente» : TORINO -Andrea Dovizioso ha parlato ai microfoni di Sky sulle proprie possibilità di rimanere in lotta per il Mondiale, in occasione della presentazione del suo nuovo libro 'Asfalto', : ' Il GP del ...

MotoGp - la Gp Commission cambia la procedura di partenza : mai più un altro caso come quello in Argentina : Dopo quanto accaduto in Argentina, la Gran Prix Commission ha deciso di modificare la procedura di partenza: ecco tutte le novità Quanto accaduto prima del Gp d’Argentina non si verificherà più, la Grand Prix Commission ha modificato la procedura di partenza per evitare un’altra griglia di partenza con tutti i piloti distanziati di quattro file dal poleman. AFP/LaPresse I commissari hanno deciso che, nel caso in cui un pilota debba ...

MotoGp - Valentino Rossi : ha senso restare con questa Yamaha? C’è un contratto - difficile cambiare. Intriga la Suzuki : Valentino Rossi ha firmato un contratto biennale con la Yamaha, dunque correrà con la scuderia dei tre diapason fino al 2020: altre due stagioni e mezza con questo mezzo sembrano però davvero infinite, il Dottore sta guidando una moto ingestibile e lontana anni luci dai vertici del circuito. Le Honda, le Ducati e adesso anche le Suzuki sono decisamente più performanti, il centauro di Tavullia fatica a tenere il passo degli avversari, non riesce ...

MotoGp - GP Argentina 2018 : sarà dominio di Marc Marquez? L’arrivo della pioggia potrebbe cambiare tutto : E’ il giorno delle qualifiche del GP d’Argentina 2018, seconda prova del Mondiale di MotoGP, e le attese sull’esito delle prove è crescente. Tenendo conto dei risultati di ieri, appare quasi scontato affermare che Marc Marquez goda dei favori del pronostico. Lo spagnolo, velocissimo sia in configurazione da “time-attack” che da gara, ha dato dimostrazione di essere in gran feeling con la sua Honda, in grado di ...