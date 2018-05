MotoGP - Cal Crutchlow racconta ai nostri microfoni il buon inizio di stagione 2018

MotoGP - GP Italia 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana al Mugello : La programmazione di SKY Sport MotoGP/HD Venerdì 1 giugno ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 1, diretta ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 1, diretta ore 10.55-11.40, Moto 2, Prove libere 1, ...

MotoGP - GP Italia 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana al Mugello : Andata in archivio il GP di Francia, il Motomondiale si trasferisce in Italia. Al Mugello, nel prossimo weekend, andrà in scena il primo appuntamento delle due ruote sul suolo Italiano. Il circuito toscano è pronto a regalare, come ogni anno, un grande spettacolo. Non solo in pista, ma anche sulle tribune, che saranno coloratissime e caldissime, con tanti tifosi assiepati in ogni dove per sostenere i loro beniamini. Ci attendiamo una grande ...

MotoGP - Claudio Domenicali su Jorge Lorenzo : “Un grande pilota - incapace di sfruttare la nostra moto” : La storia tra Jorge Lorenzo e la Ducati è giunta ai titoli di coda? Sembrerebbe di sì. A lasciar intendere che il 5 volte campione del mondo, attualmente in sella alla GP18 in MotoGP, andrà via è stato l’amministratore delegato di Borgo Panigale Claudio Domenicali, presente a Bologna all’inaugurazione del secondo “Scrambler Ducati Food Factory”. “Lorenzo è un grande pilota che non è riuscito a trarre il meglio dalla ...

VIDEO MotoGP / Highlights e classifica piloti : Marquez cala il tris (Gp di Francia 2018 Le Mans) : VIDEO MOTOGP: Highlights e classifica del mondiale piloti dopo il Gran Premio di Francia 2018, che si è disputato a Le Mans. Nuova vittoria di Marquez, sempre più leader in fuga.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 10:51:00 GMT)

MotoGP – Marquez si conferma a Le Mans - Petrucci cala l’asso e Valentino Rossi risorge : le parole a caldo dei piloti : Marc Marquez, Danilo Petrucci e Valentino Rossi: le impressioni a caldo dei piloti dopo il Gran Premio di Francia disputato sul circuito di Le Mans Il Gran Premio di Francia, il quinto di questa stagione, vede trionfare il campione del mondo in carica Marc Marquez. Lo spagnolo a bordo della sua Honda conquista la terza vittoria consecutiva del campionato sul circuito Bugatti. Dopo Austin e Jerez tocca infatti alla pista di Le Mans regalare ...

MotoGP - GP Francia : Cal Crutchlow in ospedale dopo la caduta nelle qualifiche : Giornata all'insegna delle cadute per la MotoGP. dopo quelle nelle qualifiche della Moto3 anche nella top-class molti piloti vanno in terra alla ricerca del miglior tempo. La più spettacolare è ...

MotoGP - trovato l’accordo tra la Dorna e la società PHA : il Gp di Francia in calendario fino al 2026 : La Dorna ha trovato l’accordo con la società PHA per prolungare l’impegno con il Gp di Francia, che resterà in calendario fino al 2026 Il Gp di Francia resterà nel calendario della MotoGp fino al 2026, rinnovato dunque l’accordo tra la Dorna e la società PHA che organizza da 25 anni la gara sul circuito di Le Mans. Un connubio vincente che continua, rinnovandosi per altre cinque stagioni: “siamo contenti di estendere la ...

MotoGP – Valentino Rossi - i problemi Yamaha e i Mondiali di calcio senza Italia : “siamo tutti disperati!” : Valentino Rossi fiducioso per la gara di Le Mans, ma consapevole del tempo necessario per risolvere le problematiche Yamaha: le sensazioni del Dottore alla vigilia del Gp di Francia Domani finalmente si riaccendono i motori della MotoGp per le prime sessioni di prove libere del Gp di Francia. I campioni delle due ruote sono arrivati sul circuito di Le Mans dopo una settimana di importanti test a seguito del Gp di Jerez de la Frontera. Le Yamaha ...

MotoGP - GP Francia 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Le Mans : Il prossimo fine settimana il circus del motomondiale farà tappa sul circuito transalpino di Le Mans, sede della quinta prova stagionale. Lo spagnolo Marc Marquez vuole continuare a fare da battistrada, ma Andrea Dovizioso e Valentino Rossi non gli renderanno certamente la vita facile. La copertura mediatica del weekend sarà assicurata in diretta tv da Sky Sport MotoGP HD, mentre TV8 proporrà delle differite in chiaro. In streaming naturalmente ...

MotoGP Ducati - Domenicali : «Stiamo pensando a Iannone e Crutchlow» : La Rossa di Borgo Panigale rischia, per motivi diversi, di perdere entrambi i piloti al termine di questa stagione, ma in un'intervista a Sky Sport l'amministratore delegato Claudio Domenicali non ...