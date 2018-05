Moto2 | GP Mugello 2018 | Francesco Bagnaia vuole la vittoria in casa nella categoria più

oasport

: RT @SkyRacingTeam: Al Mugello non si dorme! ?? Siamo pronti per la sesta tappa del Mondiale 2018 ?? La nostra gara di casa ?? ? la #Moto3 scat… - LaGrace82 : RT @SkyRacingTeam: Al Mugello non si dorme! ?? Siamo pronti per la sesta tappa del Mondiale 2018 ?? La nostra gara di casa ?? ? la #Moto3 scat… - corsedimoto : MOTO2. Intervista esclusiva a Danny Kent, campione Moto3 nel 2015, da quest’anno in sella alla Speed Up del team di… - PaoloBMb70 : RT @SkyRacingTeam: Al Mugello non si dorme! ?? Siamo pronti per la sesta tappa del Mondiale 2018 ?? La nostra gara di casa ?? ? la #Moto3 scat… -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Il Mondiale dellasbarca in Italia per il suo Gran Premio di(clicca qui per programma e tv). No, non è un refuso. La classe mediana del Motomondiale, infatti, sembra sempre più una Coppa Italia. Cinque gare disputate ed altrettante vittorie di piloti italiani. Tre per“Pecco”ed una a testa per Lorenzo Baldassarri e Mattia Pasini. Un dominio davvero impressionante che ha posizionato il portacolori dello Sky Racing VR46 team in prima posizione con 23 punti di vantaggio sul portoghese Miguel Oliveira e 31 sullo spagnolo Alex Marquez, con Lorenzo Baldassarri e Mattia Pasini in quarta e quinta piazza a breve distanza. La gara del, dunque, sembra l’occasione ideale per rimpolpare il bottino tricolore e allungare a sei la striscia di successi in un avvio di campionato davvero eccellente per i piloti italiani. Su tutti, come detto, ...