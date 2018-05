Monza | uccide la moglie a coltellate e si consegna ai carabinieri

Monza. Luisella Bertazzo si uccide lanciandosi da Palazzo Lombardia a Milano : Si è tolta la vita Lusella Bertazzo, dipendente di 42 anni della Regione. Si è uccisa lanciandosi dal Palazzo Lombardia in

Monza - spara alla moglie 56enne in strada e la uccide : poi va a costituirsi : È morta ancor prima di arrivare in ospedale a Monza la donna di 56 anni ferita dal marito con alcuni colpi di pistola mentre camminava in strada a Bovisio Masciago (Monza), intorno alle 13 di...

Monza - spara e uccide la moglie per strada : poi si costituisce : Una donna di 56 anni è stata uccisa a colpi di pistola dal marito , mentre camminava in strada a Bovisio Masciago , Monza, . L'uomo, 57enne, si è costituito ai carabinieri subito dopo il delitto. ...

Monza : spara per strada alla moglie e la uccide : Milano, 19 apr. (AdnKronos) – Ha sparato per strada alla moglie e l’ha uccisa. E’ successo intorno alle 13 a Bovisio Masciago, in provincia di Monza. La donna è stata trasportata in fin di vita, dopo i colpi al torace, al San Gerardo di Monza, ma è deceduta non appena arrivata all’ospedale. Dopo l’omicidio, l’uomo si è costituito dai carabinieri di Seveso. L'articolo Monza: spara per strada alla moglie e la ...

Monza - spara alla moglie in strada e la uccide : poi si costituisce : È morta ancor prima di arrivare in ospedale a Monza la donna di 35 anni ferita dal marito con alcuni colpi di pistola mentre camminava in strada a Bovisio Masciago , Monza, , intorno alle 13 di oggi. ...

Monza - uccide la moglie e si costituisce : 15.18 Un uomo, in provincia di Monza, ha sparato alla moglie poi si è costituito. Lei è morta durante il trasporto in ospedale. La donna, 35 anni, stava camminando per strada quando è stata raggiunta da alcuni proiettili. E' stata soccorsa, ma non ce l'ha fatta. Il marito si è poi costituito presso la caserma dei carabinieri di Seveso.