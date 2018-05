Mondiali | in campo anche ' leggende Fifa'

Volley - Chicco Blengini : “Zaytsev e Juantorena subito in campo in Nations League. Il ruolo dello Zar? Per il bene della squadra. Pronti ai Mondiali” : Oggi è stata presentata la stagione delle Nazionali Italiane di Volley: sarà un’estate lunghissima che incomincerà con la Nations League e che culminerà con i Mondiali. Chicco Blengini, CT della squadra maschile, ha fatto un punto della situazione in vista dei prossimi appuntamenti: “Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena – ha dichiarato ai microfoni della Gazzetta dello Sport – saranno subito in campo. Questa è stata una ...

Trump in campo per ‘Soccer’ : “vergogna se Mondiali 2026 non in America” : Donald Trump in campo per il soccer. Gli Stati Uniti puntano ad organizzare i Mondiali di calcio 2026 con Canada e Messico. E il presidente, ovviamente con un tweet, va all’attacco del Marocco, unico rivale della candidatura americana, e delle nazioni che potrebbero sostenere il progetto del paese africano. Nel cinguettio non viene nominata nessuna nazione e non c’è alcun riferimento alla alla Fifa, la Federcalcio internazionale che ...

Volley - quando torna in campo l’Italia? La stagione degli azzurri pronta a scattare - parte la marcia verso i Mondiali. Quali convocati? Date - avversarie e programma : Cresce l’attesa per il ritorno in campo della Nazionale Italiana di Volley maschile. Avevamo lasciato gli azzurri a metà settembre, festanti in Giappone per la medaglia d’argento conquistata alla Grand Champions Cup dopo le cocenti delusioni raccolte tra Europei e World League. Le nostre stelle si stanno cimentando nei playoff scudetto ma ormai mancano poco più di due mesi al debutto stagionale, la marcia di avvicinamento alla calda ...

Mondiali : Germania - campo erba in A.Adige : La Germania,campione del mondo in carica, è attesa nel ritiro premondiale diAppiano, località vicino a Bolzano, il 23 maggio dove dovrebbefermarsi fino al 4 giugno.

Sitting Volley : Qualificazioni Mondiali - la nazionale stanotte in campo contro la Cambogia : JEJU ISLAND , COREA DEL SUD, -Parte l'avventura Mondiale della nazionale di Sitting Volley che da stanotte sarà impegnata a Jeju Island nel torneo di qualificazione alla rassegna iridiata che si ...