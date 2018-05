Mondiali | Fifa esclude arbitro saudita corrotto

Mondiali - la Fifa esclude dal torneo arbitro saudita corrotto : Lo ha annunciato la Fifa sul proprio sito ufficiale informando che 'il comitato arbitrale ha ritenuto che non ci siano più le condizioni per la selezione' per la Coppa del Mondo del direttore di gara,...

Mondiali - in campo anche 'leggende Fifa' : ANSA, - MOSCA, 30 MAG - Una partita delle 'leggende Fifa' si terrà a Kaliningrad il 3 giugno in vista dei Mondiali. Lo comunica il sito della regione di Kaliningrad. Durante l'evento, ex calciatori ...

Che cosa c’è nell’aggiornamento di Fifa 18 dedicato ai Mondiali : (Foto: Electronic Arts) Con un paio di settimane di anticipo sull’inizio dei Mondiali, Electronic Arts ha rilasciato come promesso l’aggiornamento software che rende il suo Fifa 18 pronto a simulare realtà alternative a tema Coppa del Mondo di Russia. Il pacchetto si può scaricare dalla giornata di ieri su PlayStation4, Xbox One, Origin per pc e Nintendo Switch, e contiene diverse novità. La prima è chiaramente la presenza delle 32 ...

I Mondiali di FIFA 18 sono ora disponibili e EA ha pronosticato quale sarà la squadra che trionferà quest'estate : Da oggi è finalmente disponibile l'aggiornamento gratuito di FIFA 18, 2018 FIFA World Cup Russia, il contenuto che permetterà ai tantissimi fan in attesa del prossimo mondiale di prendere parte alla competizione più prestigiosa.In occasione del lancio di 2018 FIFA World Cup Russia, è stato condiviso un nuovo trailer:Ma non è tutto, con gli imminenti mondiali di Russia 2018, EA SPORTS ha pronosticato quale sarà la squadra che quest'estate, a ...

FIFA 18 World Cup - disponibile il DLC gratuito dei Mondiali : Indietro 29 maggio 2018 2018-05-29T10:30:52+00:00 ROMA – Un aggiornamento gratuito per vivere l’esperienza ufficiale della coppa del mondo.EA Sports ha rilasciato FIFA 18 World Cup, DLC dei Mondiali di Russia.Nuove modalità ispirate alla coppa del mondo, oltre a versioni rinnovate di quelle già esistenti di FIFA. E’ possibile creare la nazionale dei sogni o scegliere […] L'articolo FIFA 18 World Cup, disponibile il DLC gratuito dei ...

Aggiornamento FIFA 18 : Da Oggi Disponibili I Mondiali Di Russia 2018 : FIFA 18, arriva l’Aggiornamento per il Mondiale di Russia. FIFA 18, arriva l’Aggiornamento per i Mondiali: ecco tutte le novità. FIFA 18 World Cup, disponibile il nuovo Aggiornamento dedicato ai Mondiali di Russia. FIFA 18: quanto pesa il DLC Mondiali? FIFA 18 DLC Aggiornamento Mondiali Di Russia 2018 Come promesso, a poche settimane dall’inizio dei Mondiali di calcio […]

Aggiornamento FIFA 18 del 29 maggio - disponibili i Mondiali di Russia 2018 : Mancano ancora una manciata di mesi al pensionamento di FIFA 18, il simulatore calcistico curato da Electronic Arts, che quest'anno offre ai propri giocatori una motivazione in più per essere vissuto appieno anche duranti i caldi mesi estivi. In concomitanza con i Mondiali di Russia 2018, FIFA 18 consentirà infatti a tutti gli utenti di vivere le atmosfere particolarissime della kermesse quadriennale pronta a prendere il via nelle prossime ...

Infantino - intervista esclusiva al presidente FIFA : 'Mondiali senza Italia - viene da piangere. Ora lavorare' : Gianni Infantino , presidente della FIFA , è pronto a vivere il suo primo Mondiale da vertice della Federcalcio internazionale. Una Coppa del Mondo, però, al quale non parteciperà l'Italia. "Ci viene da piangere da un certo punto di vista. Il Mondiale senza Italia è difficile da immaginare, senza le maglie azzurre che hanno regalato tante ...

Fifa World Cup Russia 2018, il gioco dei mondiali, sarà disponibile gratuitamente come DLC, […] L'articolo Fifa World Cup Russia 2018: tutto quello che devi sapere sul gioco dei mondiali. Arriva ...

Mondiali 2018 - beIN Sports chiede alla Fifa di agire contro la pirateria saudita : L'emittente chiede alla Fifa di contrastare la trasmissione illegale dei suoi programmi in Arabia saudita, in vista dei Mondiali di Russia di quest'estate. L'articolo Mondiali 2018, beIN Sports chiede alla Fifa di agire contro la pirateria saudita è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L'articolo Fifa World Cup Russia 2018: tutto quello che devi sapere sul gioco dei ...

Doping - la Fifa chiude le indagini sui giocatori russi prima dei Mondiali : La Fifa ha confermato di aver concluso le indagini sui calciatori russi inseriti nella lista dei pre-convocati per il Mondiale 2018. Informata anche la Wada. L'articolo Doping, la Fifa chiude le indagini sui giocatori russi prima dei Mondiali è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mondiali - l'idea del presidente Fifa Gianni Infantino : un torneo ogni due anni : È di ieri la proposta del presidente della Fifa di organizzare, oltre all' evento tradizionale ogni quattro anni, una mini Coppa del Mondo con otto squadre, da disputarsi ogni due anni, in ottobre/...

Guardando le domande che spesso ci vengono poste sulla nostra pagina Facebook abbiamo deciso di realizzare questa guida in cui vi illustreremo quali sono al momento tutti i pacchetti disponibili in Fifa 18 Ultimate e soprattutto informazioni su cosa contengono