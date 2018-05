Mondiali | Egitto | Salah recupererà in tre settimane

Mondiali Russia 2018 - i pre-convocati dell’Egitto. C’è Salah del Liverpool! : Il commissario tecnico della nazionale di calcio dell’Egitto, Hector Cuper, vecchia conoscenza del calcio italiano per i suoi trascorsi sulle panchine di Inter e Parma, ha diramato l’elenco dei calciatori pre-convocati per la rassegna iridata che si svolgerà in Russia. Sono 29 per ora i Faraoni chiamati, ovviamente è presente la stella del Liverpool Mohamed Salah. Portieri Essam El Hadary (Al Taawoun) Mohamed El-Shennawy (Al ...

Calcio - Mondiali 2018 : le squadre africane partecipanti. Marocco - Egitto - Tunisia - Senegal e Nigeria per un sogno : L’Africa si presenterà ai Mondiali 2018 di Calcio con cinque squadre, tutte desiderose di fare bella figura in Russia e con l’obiettivo di provare a farsi largo in una rassegna iridata estremamente complicata e difficile. Il Continente Nero punta soprattutto sull’Egitto guidato da Salah ma attenzione anche all’arrembante Marocco, alla coriacea Nigeria, allo spumeggiante Senegal e all’imprevedibile Tunisia. ...

Salah - caso Mondiali : la lite sponsor è risolta in Egitto : Così, vista la popolarità di Momo, si è mosso il mondo della politica, e la disputa sembra risolta: la WE dovrà fare a meno dell'immagine del calciatore più popolare del Medio Oriente, e Salah ...

Clamoroso Salah - lite con l’Egitto e Mondiali a rischio : ecco il motivo : Si avvicinano sempre di più i Mondiali in Russia del 2018, non parteciperà l’Italia dopo la debacle contro la Svezia, il sorteggio ha sfornato un pazzesco “Triangolare di Gibilterra” e un “Derby del Mar Rosso” ad alta tensione. Incredibile episodio che riguarda l’Egitto, potrebbe non prendere parte alla competizione l’attaccante del momento, Mohamed Salah. Il calciatore del Liverpool è ai ferri corti con la Federcalcio egiziana ...

Calcio - Mondiali 2018 : tutte le partite dell'Egitto - il calendario completo. Date - programma - orario d'inizio e tv : come seguire i Faraoni : Previste le dirette streaming sul sito di Mediaset. DIRETTA LIVE scritta su OASport con cronaca minuto per minuto, in tempo reale, per non perdersi nemmeno un istante delle partite dell'Egitto. , ...

Calcio - Mondiali 2018 : tutte le partite dell’Egitto - il calendario completo. Date - programma - orario d’inizio e tv : come seguire i Faraoni : L’Egitto sarà una delle Nazioni protagoniste ai Mondiali 2018 di Calcio. I Faraoni tornano a giocare una rassegna iridata e proveranno a farsi largo all’interno di una competizione che si preannuncia quanto mai equilibrata, avvincente e appassionante. Salah e compagni sono stati inseriti nel gruppo A che comprende la Russia padrone di casa, il quotato Uruguay e l’Arabia Saudita: il gruppo è assolutamente alla portata degli ...

Pentathlon - Mondiali Youth A 2018 : nella staffetta mista Giorgio Malan e Maria Beatrice Mercuri sono quarti. Oro all’Egitto che vince il medagliere : Si chiudono con un amaro quarto posto nella staffetta mista i Mondiali Youth A di Pentathlon moderno: Giorgio Malan e Maria Beatrice Mercuri si fermano ai piedi del podio per appena 5″. Oro all’Egitto, che con questo successo vince il medagliere della rassegna scavalcando all’ultimo respiro proprio l’Italia, argento alla Francia e bronzo alla Russia. nella scherma gli azzurrini non partono bene come al solito, chiudendo ...