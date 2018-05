Minacce a Mattarella su Facebook | tre persone denunciate dalla Digos

Una rete di 360 'account sospetti' avrebbe diffuso in rete le Minacce a Mattarella : Una spinta 'artificiale' nei giorni della crisi a seguito della no del Quirinale alla nomina di Paolo Savona all'Economia. È quanto è scritto in un report pubblicato in queste ore da La Stampa e ...

Una rete di 360 "account sospetti" avrebbe diffuso in rete le Minacce a Mattarella : Una rete di account sospetti avrebbe soffiato sul fuoco dell’indignazione sui social contro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una spinta “artificiale” nei giorni della crisi a seguito della no del Quirinale alla nomina di Paolo Savona all’Economia. È quanto è scritto in un report pubblicato in queste ore da La Stampa e Repubblica e messo a punto da Andrea Stroppa e Danny di Stefano, ...

Governo - insulti e Minacce a Mattarella su Facebook : tre persone indagate. Rischiano fino a 15 anni di carcere : Per le minacce e gli insulti comparsi sui social nei confronti di Sergio Mattarella ci sono i primi indagati. Tre le persone sotto inchiesta a Palermo nel fascicolo aperto dal procuratore aggiunto Marzia Sabella e dal pm Gery Ferrara, ma al vaglio ci sono altre decine di frasi apparse su altri profili. La procura li accusa di attentato alla libertà del presidente della Repubblica e offesa all’onore e al prestigio del presidente della Repubblica, ...

Governo - Cottarelli al Quirinale per i ministri. Il Pd si asterrà. Salvini : “Errore Mattarella - ma no agli insulti e Minacce” : Il presidente incaricato Carlo Cottarelli salirà al Quirinale alle 16,30 per sciogliere la riserva. Quasi certamente consegnerà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la lista dei ministri del suo Governo che è destinato ad essere bocciato dal Parlamento e a guidare fino alle elezioni anticipate alla fine dell’estate o all’inizio dell’autunno. Nessuna forza politica in Parlamento, infatti, voterà la fiducia. Neanche ...

Offese e Minacce social a Mattarella - Procura Palermo apre inchiesta : Offese e minacce social a Mattarella, Procura Palermo apre inchiesta Per il momento il fascicolo aperto nel capoluogo siciliano per “Offese e vilipendio ai danni del presidente della Repubblica” è contro ignoti. Sul web si sono moltiplicati i post diffamatori e intimidatori per il capo dello Stato: si vagliano eventuali profili ...

Minacce social a Mattarella - aperta inchiesta : Palermo, 29 mag. (Adnkronos) – La Procura di Palermo ha aperto un procedimento per le offese e le Minacce via social al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Allo stato, come apprende l’Adnkronos, il fascicolo è stato aperto “contro ignoti” in attesa della compiuta identificazione dei profili da cui sono stati scritti i post offensivi contro il capo dello Stato. Solo ieri da un profilo di un palermitano, Manlio ...

