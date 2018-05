Milano | tornano le pattuglie miste con carabinieri e agenti cinesi

Sicurezza : Milano - tornano pattuglie miste carabinieri-polizia cinese : Milano, 30 mag. (AdnKronos) - tornano a Milano le pattuglie congiunte Arma dei Carabinieri e Polizia cinese. Questa mattina, nel corso di un incontro in prefettura, al quale hanno preso parte il prefetto di Milano Luciana Lamorgese, il console Generale della Repubblica Popolare cinese in Italia, il

BORSA Milano inverte rotta su timori nuove elezioni - tornano... : In un report una grossa banca d'affari italiana consiglia disottopesare i titoli domestici fino a quando l'esitodell'attuale crisi politica sia stato chiarito. 'Il movimento di stamani era legato a ...

Milano - "VEGANO DI M..." : AGGREDITO AL RISTORANTE/ Tre giovani arrestati tornano liberi - uno ai domiciliari : Un gruppo di quattro ragazzi "bene" è stato arrestato a MILANO dopo un'aggressione violenta verbale e fisica a cliente di un RISTORANTE solo perché vegano.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 18:13:00 GMT)

Tennis - Next Gen tornano a Milano Fiera : ANSA, - ROMA, 15 MAG - Per il secondo anno consecutivo, le Next Gen Atp Finals si svolgeranno a Milano. La seconda edizione della fase finale del più importante torneo di Tennis dedicato ai migliori ...

Milano - tornano le toghe e staff per l'accoglienza. «La laurea è una festa» : Niente cerimonie a numero chiuso, con gli inviti contati per parenti e amici. Invece, servizio di benvenuto come agli open day con uno staff preparato per accogliere migliaia di visitatori e più ...

Milano - conti in positivo per la società Expo. Tornano ai soci oltre 33 milioni di euro : Gianni Confalonieri Se non accadranno fatti imprevisti, la società Expo, a conclusione del procedimento di liquidazione, restituirà ai suoi soci 33,7 milioni di euro . È quanto si evince dal ...

Tornano Miart e Design Milano "caput mundi" sfida i record del 2017 : L'anno scorso hanno raccolto insieme oltre 550mila visitatori in città nel mese di aprile, turisti in arrivo da tutto il globo. Dal 13 al 15 torna Miart, la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea, edizione numero 23. Come in una staffetta, dal 17 al 22 aprile il testimone passa al Salone del Mobile e al suo fuorisalone con installazioni, mostre ed eventi sparsi tra i distretti del Design, da Brera a zona Tortona, 5Vie, Lambrate, ...

I Marlene Kunz tornano a Milano per un duplice appuntamento live : Giovedì 31 Maggio arriva “IL DOPPIO”, un evento speciale in compagnia dei Marlene Kuntz che tornano finalmente a milano per un duplice e imperdibile appuntamento live presso i Magazzini Generali di Via Pietrasanta 16. Il celebre gruppo alternative rock arriva nel capoluogo lombardo con il suo primo concerto del 2018 in un club. Un evento esclusivo che vedrà nella stessa serata due set estremamente diversi tra loro, il primo in acustico, al piano ...