Milano : riduce donna in schiavitù e la costringe a prostituirsi - arrestato : Milano, 30 mag. (AdnKronos) – Aveva convinto una connazionale 22enne a seguirlo in Italia con la promessa di un lavoro come commessa, ma poi l’aveva ridotta in schiavitù obbligandola a prostituirsi. Per questo un 48enne originario dell’Uruguay è stato arrestato dalla polizia. E’ accaduto la scorsa notte a Milano.L’uomo era partito insieme alla giovane lo scorso mese di aprile. Una volta giunti a Milano, con la ...