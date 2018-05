Milano in finale scudetto

Basket - semifinale : Milano alle 20.45 cerca la finale scudetto contro Brescia : Milano torna stasera a Montichiari per il match point. Un altro sacco del Palageorge significherebbe terza finale scudetto negli ultimi cinque anni. La prima di Simone Pianigiani lontano da Siena. Ma ...

Basket - Semifinali Serie A 2018 : l’Olimpia Milano espugna Brescia anche in gara-4 e si guadagna la finale : L’Olimpia Milano è la prima finalista della Serie A. La squadra di Simone Pianigiani ha espugnato Brescia anche in gara-4, 76-70, al termine di una partita comandata sin dall’avvio ma in cui gli ospiti hanno dovuto sudare fino all’ultimo, complice l’orgoglio di una Leonessa mai doma. Alla fine ha prevalso la voglia di Milano di arrivare in finale, dopo la delusione dello scorso anno, ma la sconfitta di stasera non toglie ...

Basket - playoff Serie A : Milano in finale al termine di una “battaglia” contro Brescia : Milano e Brescia si sono affrontate oggi in gara-4 di semifinale dei playoff del campionato italiano: incontro fantastico deciso solo nel finale in favore dell’Olimpia Che battaglia tra Milano e Brescia! Gara-4 di semifinale playoff è stata davvero molto bella e combattuta, con la Germani che, sotto 2-1 nella Serie, le ha provate tutte per non cadere sotto i colpi dell’Olimpia. Vitali e soci hanno lottato sino all’ultimo ...

Playoff basket - Goudelock manda ko Brescia : Milano intravede la finale : I biancorossi hanno sconfitto a domicilio la Germani 80-74 grazie ai 14 punti siglati nell'ultimo quarto dall'ex Maccabi. Ora la serie è sul 2-1 per l'Olimpia

Basket - Playoff Serie A 2018 : Goudelock show nel finale e Milano va sul 2-1 contro Brescia : Grazie ad un ottimo finale e soprattutto ad uno straordinario Andrew Goudelock, l’Olimpia Milano si riprende il fattore campo nella semifinale Playoff contro la Germani Brescia. La squadra di Simone Pianigiani si impone 80-74 e si porta sul 2-1 e fra due giorni avrà già il primo match point per qualificarsi alla finale sempre in casa dei Bresciani. E’ proprio l’ex Los Angeles Lakers il grande protagonista del successo milanese. ...

Basket – Semifinale Playoff : Milano domina Brescia - gara-2 è un massacro : Semifinale Playoff di serie A, Milano vince e riporta la serie contro Brescia in parità dopo aver perso gara-1 Semifinale Playoff di serie A di Basket andata in scena questa sera in quel di Milano. L’Olimpia ha messo ko Brescia, portando la serie sull’1-1 dopo aver perso il primo atto pochi giorni fa. Questa sera però la Germani non è scesa in campo, dominata letteralmente da Micov e compagni che hanno vinto 89-68, mantenendo un ...