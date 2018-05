Milano I cantieri in corso e le priorità d’intervento per ogni municipio

Milano - cantieri fatti male e sprechi. Sequestrati beni per 2 milioni : Lavori fatti male, con gravi errori di progettazione e addirittura pericolosi per il pubblico e per i lavoratori hanno reso inutilizzabili parte degli interventi di ristrutturazione nell'ospedale di ...

Milano : previsti 40 cantieri per 21 miliardi di investimenti : Milano è destinata a cambiare ancora volto. Questo è quello emerso dopo la presentazione di 'Milano Over the Rainbow: si tratta di un rapporto 2018 sui mercati immobiliari , realizzato per la terza ...

Cantieri via XXX Ottobre : commercianti 'in rivolta' - Lodi : 'Al termine i lavori tra via Milano e via Valdirivo' - FOTO - : Si protrarranno fino a luglio i lavori per la ripavimentazione di via XXX Ottobre , iniziati lo scorso autunno, e i commercianti della zona insorgono. Così si esprime Emanuele Bonutti, titolare di ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Fincantieri a -4 - 4% - Mediaset a +1 - 4% - 29 marzo 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI affronta l'ultima seduta prima di Pasqua con alcuni dati macroeconomici in agenda.

