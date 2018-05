Milano | Comune | job station per le persone con disagio psichico 2

Milano : Comune - job station per le persone con disagio psichico : Milano, 30 mag. (AdnKronos) - Si rafforza l’alleanza tra il Comune di Milano e il privato sociale per favorire l’inserimento lavorativo e il supporto alle persone con disagio psichico. Nella sede della Casa delle Associazioni di via Marsala 8 nasce infatti la Job station curata da Progetto Itaca, fo

Pagamento Tasi e Imu 2018/ Scadenza il 18 giugno : le tariffe decise dal Comune di Milano : Il 18 giugno scade il termine per il Pagamento Imu e Tasi 2018 relativo alla prima rata. Non mancano casi di esonero o esenzione per il versamento delle imposte(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:04:00 GMT)

Maltempo : Comune Milano attiva allerta per fiumi Lambro e Seveso : Milano, 26 mag. (AdnKronos) - allerta meteo a Milano dalla mezzanotte di domani domenica 27 maggio, per il passaggio di una perturbazione con intensi temporali. Il Comune ha pertanto disposto l’attivazione del Coc, il Centro operativo comunale, presso il centro di via Drago per graduare l'attivazion

Milano : da Comune 23 mln per efficienza energetica di edifici privati : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Il Comune di Milano stanzia 23 milioni di euro a fondo perduto per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti termici e degli edifici privati. Il Comune ha pubblicato online il bando per la concessione dei contributi, attraverso cui è possibil

Forum PA. Premiato il Bilancio partecipativo del Comune di Milano : Un progetto “meritevole in base ai criteri di innovatività, trasferibilità, rilevanza e sostenibilità economica”. Con questa motivazione a Roma, nel

Milano - il Comune registra il figlio di due mamme. Sala : “Avanti coi diritti”. Morelli (Lega) : “Un’assurdità” : “Milano è sempre stata alla testa del percorso sui diritti”. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Beppe Sala, a proposito della registrazione all’anagrafe di un bambino con due mamme. “Abbiamo voluto esaminare bene le questioni, perché il tema non si esaurisce con la registrazione di un bambino di due mamme, ma ci sono anche bambini nati all’estero sui quali ci possono essere più dubbi. Milano va avanti anche ...

Il Comune di Milano apre le porte ai bambini con due mamme : Corinna Marrone Lisignoli, publisher director di un sito web, ha fatto recapitare in questi giorni una lettera indirizzata alla rubrica del Fatto Quotidiano gestita da Selvaggia Lucarelli. Il figlio di due madri Nella lettera, la donna racconta di come sta portando avanti la sua battaglia con il Comune di Milano e con varie associazioni al fine di vedersi riconosciuta la patria potestà – quindi vedersi registrare all'Anagrafe comunale come mamma ...

Milano - Patera : "Stop pettegolezzi - sarò sindaco Basiglio per dare svolta a Comune" : "C'è un giornale che ha fatto, e continua a fare, la sua fortuna su Berlusconi e tira fuori ciclicamente storie, intrecci e pettegolezzi. Sono appunto pettegolezzi e tali restano per me". Non ci sta ...

Milano : sviluppo urbanistico - Comune presenta obiettivi Milano 2030 : Milano, 15 mag. (AdnKronos) – Come sarà la Milano del 2030? Quali sfide dovrà affrontare nei prossimi anni? In che modo dovrà essere indirizzato lo sviluppo urbanistico, coniugandolo con le esigenze di mobilità, ambiente, housing, socialità, inclusione e valorizzazione dello spazio pubblico?Se ne parlerà alla Triennale di Milano nel corso di tre incontri pubblici, introdotti e conclusi dagli interventi del sindaco Giuseppe Sala e ...

Milano : Guzzetti - istituzioni devono collaborare per il bene comune : Milano, 15 mag. (AdnKronos) – “Le istituzioni devono collaborare per il bene comune. Per noi essere a fianco delle istituzioni della città è una prerogativa che, da un lato, si manifesta certamente in modo concreto con l’apporto economico ai progetti, ma non è solo questo l’aspetto che domina la relazione, bensì la comunione di intenti: la coesione sociale è l’obiettivo, far sì che chi vive nelle nostre comunità si ...