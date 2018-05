Milano A Palazzo Reale da ottobre 2018 Picasso Metamorfosi

Una grande mostra sul rapporto tra Picasso e l'antico arriva in autunno a Milano - a Palazzo Reale : 'Quando nel 1953', ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala , 'Picasso scelse Milano e la Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale, in parte distrutta dalla guerra, per mostrare al mondo ...

Milano : una sigaretta davanti a Palazzo Marino per la Giornata senza Tabacco [GALLERY] : 1/10 Stefano Porta/LaPresse ...

A Palazzo Reale di Milano la mostra sui Musei Vaticani : Al Palazzo Reale di Milano la mostra "In piena luce. Nove fotografi interpretano i Musei Vaticani" aperta fino al 1 luglio. Curata da Micol Forti e Alessandra Mauro, l'esposizione reinterpreta attraverso le fotografie di nove grandi artisti nazionali e internazionali i Musei Vaticani.Continua a leggere

A Palazzo Real di Milano i Musei Vaticani in mostra : Al Palazzo Reale di Milano la mostra "In piena luce. Nove fotografi interpretano i Musei Vaticani" aperta fino al 1 luglio. Curata da Micol Forti e Alessandra Mauro, l'esposizione reinterpreta attraverso le fotografie di nove grandi artisti nazionali e internazionali i Musei Vaticani.Continua a leggere

Milano - via l'antenna della Darsena : palazzo trasformato in residence : Al posto dell'«antenna» Telecom di via Bettinelli, in zona Darsena, una residenza per giovani con caffetteria e coworking aperti al quartiere. Martedì la rimozione del traliccio: l'ecomostro ha ...

Milano. Palazzo Marino investe 15 milioni per interventi di illuminazione : Sono 149 gli interventi per l’illuminazione cittadina in programma tra il 2017 e il 2019 con un investimento di circa

Palazzo Marino presenta gli obiettivi di Milano 2030 : Come sarà la Milano del 2030? Quali sfide dovrà affrontare nei prossimi anni? In che modo dovrà essere indirizzato lo

Milano : l'11 giugno Consob Day a Palazzo Mezzanotte con discorso Nava : Milano, 10 mag. (AdnKronos) - Si terrà a Milano, il prossimo 11 giugno, l’incontro annuale della Consob con il mercato finanziario. Lo rende noto l'istituto, precisando che l’appuntamento per il Consob Day è fissato a Palazzo Mezzanotte in Piazza degli Affari. Per l'occasione il presidente Mario Nav

Monza. Luisella Bertazzo si uccide lanciandosi da Palazzo Lombardia a Milano : Si è tolta la vita Lusella Bertazzo, dipendente di 42 anni della Regione. Si è uccisa lanciandosi dal Palazzo Lombardia in

Milano - SUICIDIO AL PALAZZO DELLA REGIONE LOMBARDIA/ Donna 41enne si lancia nel vuoto dal settimo piano : MILANO, Donna si suicida buttandosi dal settimo piano del PALAZZO DELLA REGIONE: 41enne morta sul colpo. Si tratta di Luisella Bertazzo, dipendente DELLA REGIONE LOMBARDIA(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 16:15:00 GMT)

Milano - donna si suicida buttandosi dal settimo piano del palazzo della Regione/ 41enne morta sul colpo : Milano, donna si suicida buttandosi dal settimo piano del palazzo della Regione: 41enne morta sul colpo. Si tratta di Luisella Bertazzo, dipendente della Regione Lombardia(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 11:41:00 GMT)

Milano. Palazzo Marino vara un piano da 388 assunzioni : Stabilizzazioni, scorrimento delle graduatorie e nuovi concorsi per alcuni profili chiave. Sono queste le novità principali del nuovo piano occupazionale

Milano. Transenne rimovibili a Palazzo Marino : Sono stati eseguiti i lavori del Nuir (il Nucleo di Intervento rapido del Comune) per installare le nuove Transenne all’ingresso

Milano - Palazzo Citterio riapre dopo 40 anni : “Il restauro di una meraviglia” : dopo tre anni di lavori e quaranta di attesa, si è concluso il restauro di Palazzo Citterio a Milano. Per ammirare gli spazi dello storico Palazzo allestiti dalla Pinacoteca di Brera bisognerà aspettare il 2019, intanto dal 18 al 20 aprile per il Salone del Mobile 2018 ci saranno delle speciali visite guidate.Continua a leggere