Milan | nel mirino c' è Badelj Anche la Juventus sul croato

Ri-Make - sgomberato a Milano il centro sociale nella ex Bnl. “Messi sulla strada progetti di solidarietà e mutuo soccorso” : E’ stato sgomberato all’alba del 30 maggio Ri-Make, il centro sociale di via Astesani 47 nel quartiere Affori. La struttura si trova all’interno della ex Bnl e da poco aveva compiuto quattro anni. Gli attivisti hanno organizzato un presidio per tutta la giornata e in serata sfileranno per un corteo di protesta nelle vie del quartiere. Tra i progetti del centro portati avanti in questi anni il mercatino di prodotti agricoli della rete ...

Good Charlotte in Italia nel 2019 : annunciata una data a Milano!

Sicurezza - colpo a Milano I ladri riescono a entrare nella casa del sindaco Sala : ... ma qualcuno - come appunto nel caso del sindaco di Milano - che possa custodire sotto il proprio tetto file e documenti strettamente connessi alla propria carica istituzionale e politica. Gli uomini ...

Playoff basket - Gara-3 : Milano batte Brescia 74-80 e si porta sul 2-1 nella serie : Gara 3 di una serie in parità è quella fondamentale per guadagnare il match point per la finale e Milano con il 74-80 finale si porta sul 2-1 ad una sola vittoria per la serie finale. Brescia comincia ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Goudelock show nel finale e Milano va sul 2-1 contro Brescia : Grazie ad un ottimo finale e soprattutto ad uno straordinario Andrew Goudelock, l’Olimpia Milano si riprende il fattore campo nella semifinale Playoff contro la Germani Brescia. La squadra di Simone Pianigiani si impone 80-74 e si porta sul 2-1 e fra due giorni avrà già il primo match point per qualificarsi alla finale sempre in casa dei Bresciani. E’ proprio l’ex Los Angeles Lakers il grande protagonista del successo milanese. ...

Il Policlinico di Milano all’avanguardia nella gestione multidisciplinare del tumore al polmone : Un approccio multidisciplinare e multi-patologia per garantire una corretta gestione del tumore al polmone. È quanto accade al Policlinico di Milano, struttura d’avanguardia nel trattamento di questa neoplasia. L’ospedale gestisce oltre 500 casi di tumore al polmone l’anno di cui 200 chirurgici, e tutti gli iter per la diagnosi e l’impostazione della terapia si realizzano entro 1 mese dalla prima visita, che si può ottenere in soli 7 giorni. Il ...

Roberto Bolle irrompe nello studio di Che tempo che fa : il flash mob che anticipa OnDance di Milano : Una vera e propria invasione è avvenuta questa sera nello studio di Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1: Roberto Bolle si è esibito sulle note di ‘Fame’, accompagnato da alcuni ballerini del Teatro alla Scala di Milano – tra cui spiccano i primi ballerini Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, e da alcuni dei finalisti di street dance di Red Bull Dance Your Style, tra cui il pluripremiato Froz. L’occasione è la presentazione di OnDance – ...

Milano - senzatetto trovato morto nel parcheggio della Rinascente in Piazza Duomo : L'uomo, 64 annni, si sarebbe sentito male in via Agnello, e avrebbe cercato soccorso nei bagni della struttura

Spazio Scuola - a Milano illustrati i nuovi ricorsi per l'inserimento nella seconda fascia graduatorie d'istituto 2018 finestre semestrali : Dal convegno è emerso, quale corollario indefettibile, come la soluzione giudiziaria possa fungere da volano per quella politica. Ampio Spazio è stato dedicato al pubblico, soprattutto in merito alle ...

La canna più lunga del mondo è italiana/ Video - a Milano spinello da record : 33 metri e due kg di marijuana : La canna più lunga del mondo è italiana, Video, a Milano spinello da record: 33 metri e due kg di marijuana. Superato il precedente record di 30 metri che apparteneva agli USA(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 17:13:00 GMT)

Coppa Latina : Milan vincente e Torino rinato nell'antenata della Champions : Da segnalare, come riporta Vittorio Pozzo nella cronaca della partita per La Stampa , che i tifosi spagnoli presenti allo stadio fecero il tifo per i granata esponendo una bandiera con scritto 'Viva ...

I Good Charlotte a Milano nel 2019 - unica data italiana per il nuovo album Generation RX : prezzi dei biglietti in prevendita : Annunciata l'unica data italiana dei Good Charlotte a Milano nel 2019: la band è pronta a ritornare nel nostro Paese per un concerto evento domenica 3 febbraio 2019 all'Alcatraz. Il gruppo dei fratelli Madden sarà nel nostro Paese per presentare il nuovo album di inediti dal titolo Generation RX, la cui uscita è prevista per il 14 settembre. Da metà anni '90, i Good Charlotte si sono affermati come una delle realtà più originali del pop ...

Università : cordata Politecnico Milano avanza nel Competence Center : Milano, 24 mag. (AdnKronos) – Il Politecnico di Milano ha risposto lo scorso aprile al bando del Ministero dello Sviluppo Economico e la proposta è stata selezionata con il massimo punteggio per la successiva fase di negoziazione. La Commissione di esperti, nominati dal Mise e dal Miur, ha valutato sia le capacità tecnico-organizzative dei componenti del partenariato che la qualità e la solidità economico-finanziaria complessiva della ...

Università : cordata Politecnico Milano avanza nel Competence Center (2) : (AdnKronos) – Il luogo prescelto, il quartiere Bovisa, è già caratterizzato dalla presenza della Joint Platform appena inaugurata con la Tsinghua University di Pechino e di PoliHub l’acceleratore del Politecnico di Milano che ospita, al suo interno, 113 realtà imprenditoriali (idee in accelerazione, startup e aziende).“Entra finalmente nel vivo la costituzione del Competence Center, ulteriore leva attrattiva all’interno ...