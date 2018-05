Milan | Bonucci lascia il ritiro della Nazionale | ecco il motivo

Milan : per Donnarumma c'è Cavani e Mourinho chiama Bonucci : Il Psg vuole il portiere, i rossoneri provocano chiedendo l'attaccante che guadagna 10 milioni di euro netti all'anno

VIDEO / Atalanta Milan (1-1) : highlights e gol. Il commento di Bonucci (Serie A 37^ giornata) : VIDEO Atalanta Milan (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita di Serie A. In pieno recupero Andrea Masiello risponde all'ex Kessie, i rossoneri sono in Europa League(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 09:22:00 GMT)

Milan - Bonucci : 'All'età di Donnarumma facevo errori peggiori. Buffon mi mancherà' : È questo il primo concetto che Leonardo Bonucci vuole sottolineare, ai microfoni di Sky Sport: "Non è un risultato da festeggiare, questo. Domenica ci attende una vera e propria battaglia, una sfida ...

Milan - arriva il toccante messaggio di Bonucci che emoziona tutti i tifosi Video : Il neo capitano rossonero Leonardo Bonucci dopo un inizio tentennante, sta vivendo una stagione da protagonista nel suo primo anno con la maglia del Milan. L’avventura dell’ex juventino in rossonero non era iniziata nel migliore dei modi, anche a causa dei continui cambi di modulo e di uomini operato dall’ex tecnico rossonero Vincenzo Montella. Da quando sulla panchina rossonera è subentrato Gennaro Gattuso [Video] per Bonucci è cambiato ...

Bonucci sulla differenza tra Milan e Juve : 'Qui mi hanno dato valori importanti' : "Ho avuto la fortuna di giocare 7 anni per la Juventus e ho imparato la mentalità nel non mollare mai: il mondo Milan mi ha dato valori importanti già dal primo giorno in cui sono entrato nel museo. ...

Milan - Gattuso : 'La Coppa Italia vale quanto il Mondiale'. Bonucci : 'Venderemo cara la pelle' : Per noi la Coppa Italia vale come la Coppa del mondo'. Ecco Bonucci, a seguire: 'Vorrei giocare una grande partita e portare la Coppa a casa, abbraccerò Gigi ma anche tutti gli altri compagni. Sono ...

Milan - Gattuso : "Finale Mondiale". Bonucci : "Voglio la svolta" : Alla Juve ho imparato la mentalità del non mollare mai, da un anno però sto scoprendo il mondo rossonero e ho avuto la fortuna di essere allenato da Gattuso che col Milan ha vinto tutto". a breve il ...

Milan - Romagnoli : 'Bonucci deluso dai fischi degli juventini - vinciamo la Coppa Italia anche per lui' : Il difensore del Milan, Alessio Romagnoli ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juventus a Roma: 'Non sono mai stato pessimista dopo l'infortunio col Sassuolo, sapevo che il problema non era così grave. Lo staff medico e ...

Milan - il lato umano di Bonucci : fascia regalata a un tifoso speciale. VIDEO : Un gesto da campione vero arrivato fuori dal rettangolo di gioco, quando ormai la gara con l'Hellas Verona era conclusa, con i tre punti per la squadra rossonera già in cassaforte. Leonardo Bonucci ha ...

Milan - Bonucci : 'Champions non è utopia. Juve vincente in Europa senza di me? Duro colpo' : "Voto alla stagione del Milan fino a questo momento? Sei e mezzo. L'obiettivo era tornare in Champions sì, le aspettative erano quelle a inizio campionato, ho accettato questa sfida con questo sogno ...

Milan - Bonucci a Tiki Taka : Real Madrid-Juventus - il commento su Buffon e la promessa in caso di Champions : La stagione con la maglia del Milan ed un commento sulla Juventus, ospite di ‘Tiki Taka’ il difensore Leonardo Bonucci dà importanti indicazioni: “In Europa è stata una settimana ricca di emozioni, sono molto contento per la Roma e dispiaciuto per la Juventus perché fare tre gol al Bernabeu non è una cosa da tutti i giorni – ha spiegato Bonucci – Poi c’è stato questo episodio dubbio nel finale, ma hanno dimostrato di essere ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Milan Napoli : il "muro" Bonucci e Romagnoli. Diretta tv e orario (Serie A 32^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI Milan Napoli: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Gattuso deve rinunciare a Bonucci e Romagnoli, Sarri è senza Mario Rui(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 10:13:00 GMT)

Serie A Milan - non solo Bonucci. Anche Romagnoli salta il Napoli : MilanO - Sarà un Milan incerottato quello che si presenterà a San Siro contro il Napoli di Sarri. Rino Gattuso si trova senza i due difensori centrali titolari e con l'obbligo di fare esperiementi ...

Milan - emergenza difesa : Bonucci ammonito attacca l’arbitro | Romagnoli ko : Milan, emergenza difesa: Bonucci ammonito attacca l’arbitro | Romagnoli ko L’1-1 contro il Sassuolo non è stata l’unica brutta notizia per il Milan e Gattuso che, contro il Napoli, dovrà affrontare l’emergenza difensiva. Romagnoli è in dubbio per l’infortunio che lo ha costretto a uscire contro i neroverdi e non ci sarà sicuramente Bonucci, squalificato […]