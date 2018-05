Migranti in campo con Progetto Arca per abbattere i muri

Lo sgombero del più grande campo Migranti di Parigi : Le forze dell'ordine francesi hanno lanciato l'operazione di evacuazione del più grande campo migranti a Parigi dopo il braccio di ferro tra il governo e l'amministrazione comunale. L'evacuazione è iniziata alle 6 del mattino senza problemi. Il campo "Millénaire", che si trova a nord-est della capit

Parigi - scatta evacuazione del più grande campo di Migranti

È iniziato lo smantellamento di un campo di Migranti di Parigi in cui vivono circa 1.500 persone : Alle sei di questa mattina è iniziata l’evacuazione del campo di migranti che si trova sulle rive del Canal Saint-Denis, tra Porte de la Villette e Porte d’Aubervilliers, a nord di Parigi. Nel campo, conosciuto come “Millénaire”, vivono quasi 1500 The post È iniziato lo smantellamento di un campo di migranti di Parigi in cui vivono circa 1.500 persone appeared first on Il Post.

Sassi e petardi contro i Migranti : ora Lesbo è un campo di battaglia : L'isola dei Lesbo è il primo approdo e nuova colonia di migranti che arrivano dalla Turchia. Una situazione insostenibile che è esplosa nelle ultime ore con l'aggressione di un gruppo di estrema destra ai danni di 60 immigrati che presidiava la capitale dell'Isola in segno di protesta.L'agguato di Alba DorataDa una parte i richiedenti asilo che da mesi protestano per velocizzare le pratiche per le procedure di asilo, ritenute troppo lente. E che ...

Migranti - la rivolta delle Ong ' Non ci fermeranno - altre navi in campo' : 'Non ci fermiamo e stiamo già cercando un'altra nave, così come non abbiamo mai pensato di riconsegnare le persone ai libici'. Riccardo Gatti, direttore operativo della Ong spagnola 'Proactiva Open ...