Microsoft Edge | arriva su iPhone il supporto ai libri del Microsoft Store

Windows 10 : come utilizzare la massima GPU in Microsoft Edge : Microsoft Edge, coma del resto la quasi totalità dei browser moderni, utilizza molto la GPU al fine di migliorarne l’esperienza di navigazione e di ridurre l’uso del processore.-- Windows 10, in base al dispositivo e alla sua scheda video, decide automaticamente le gestione della GPU per Microsoft Edge, tuttavia, questa raramente viene sfruttata al massimo delle sue capacità. Per nostra fortuna, con April Update, il Colosso di Redmond ha ...

Windows 10 : Microsoft evidenzia le novità di April update per le estensioni di Edge : Microsoft ha introdotto il supporto alle estensioni per il proprio browser Edge con Anniversary update distribuito nel 2016 dopo tante richieste provenienti sia dagli Insider che dagli utenti stabili. Per un po’ la funzionalità non ha ricevuto particolari novità ma gli sviluppatori si sono comunque mostrati abbastanza interessati alla piattaforma rilasciando nuovi add-in sul Microsoft Store. Con il rilascio di April update, invece, il ...

Windows 10 : Microsoft Edge si riconferma il miglior browser per autonomia [Video] : Nel caso in cui aveste ancora dubbi sul browser migliore sul comparto dell’autonomia, Microsoft vi fornisce una risposta al vostro quesito dimostrandola con un video comparativo. Così come fatto con i precedenti aggiornamenti, anche con April Update il Colosso di Redmond ha pubblicato sul proprio canale Youtube un video di test dove viene confrontata l’autonomia di Edge con quella dei suoi rivali più noti: Mozilla Firefox e Google ...

Microsoft Edge : di nuovo nel mirino di Google Project Zero : Gli analisti di Google Project Zero hanno rilasciato dei nuovi dati relativi a Microsoft Edge, attestando che “Arbitrary Code Guard” non è adatto a impedire attacchi avanzati.-- Sicurezza Informatica ACG (Arbitrary Code Guard) è stato lanciato con Windows 10 Creators Update per impedire una serie di potenziali attacchi basati su exploit a catena. Nonostante le risorse messe in gioco da Microsoft, sembrerebbe che ACG non basti a fermare gli ...

Come disattivare l’anteprima delle schede in Microsoft Edge : Avere un’anteprima delle schede aperte in secondo piano nel browser può essere molto utile; Microsoft Edge offre questa pratica funzionalità ma, ad onor del vero, posizionarsi involontariamente col mouse su una scheda in secondo piano e visualizzarne un’anteprima che altera la visuale del lavoro può provocare distrazioni e perdite di tempo. Se appartenete alla schiera di chi trova le anteprime una distrazione allora siete ...

Microsoft Edge per Android supporta Windows Timeline [Beta] : Se siete iscritti al programma preview dell’app ufficiale di Microsoft Edge per Android, accessibile tramite l’apposita opzione situata sul Google Play Store, vi interesserà sapere che nelle scorse ore il Colosso di Redmond ha rilasciato un nuovo aggiornamento numerato 1.0.0.1726 . Così come fatto con iOS, anche sul sistema operativo del robottino è stato aggiunto il supporto ufficiale a Windows Timeline, una funzionalità che verrà ...

Microsoft Edge per iOS introduce il supporto a Windows Timeline mentre Windows 10 Mobile viene escluso : Manca davvero poco al rollout pubblico di Windows 10 Redstone 4 e Microsoft comincia a prepararsi per rendere la funzionalità Timeline supportata anche dai dispositivi Mobile. Al build 2017, Joe Belfiore, dichiarò che la feature sarebbe stata una novità rivoluzionaria e importantissima per la produttività in quanto capace di garantire un’esperienza multipiattaforma grazie alla sincronizzazione tra più dispositivi. Proseguendo su questa ...

Microsoft : più ingegneri per Edge a scapito delle UWP di sistema : Stando a quanto riportato da Thurrot.com, Microsoft non ha soltanto rinnovato la sua classe dirigente ma sta attuando delle modifiche anche nei piccoli team di sviluppo. Microsoft starebbe nello specifico riducendo non di poco i dipendenti e gli ingegneri software che si occupano dello sviluppo di tutte quelle UWP che vengono preinstallate di defulat in Windows 10 come ad esempio l’app Calcolatrice, Posta e Calendario, notizie, meteo, ...

Google Chrome come Microsoft Edge : in arrivo il supporto ai driver Precision Touchpad : Uno dei vantaggi attuali nell’usare Microsoft Edge come browser predefinito consiste nella navigazione a dir poco perfetta tramite le gesture del Touchpad. Ciò è dovuto al fatto che Edge supporta i driver Precision Touchpad di Windows 10, i quali consentono un controllo molto preciso delle gesture e delle funzioni multi-touch. Senza tali driver, l’esperienza risulterebbe nettamente peggiore con dei movimenti lenti, imprecisi e ...

Microsoft Edge sbarca sui tablet Android : Il browser Microsoft Edge è finalmente sbarcato sui tablet Android e su iPad: ad annunciarlo è stato il team di sviluppatori con un post sul blog ufficiale L'articolo Microsoft Edge sbarca sui tablet Android proviene da TuttoAndroid.

Microsoft Edge per iOS : supporto per iPad : Durante la mattinata, il browser Microsoft Edge sviluppato per iOS, reso disponibile di recente anche sul mercato italiano, è stato aggiornato introducendo il supporto per iPad. Changelog: supporto per l’utilizzo dell’iPad; Miglioramento dell’esperienza di accesso e disconnessione; Fix di bug e miglioramenti generali. Screenshot La nuova versione di Microsoft Edge è numerata 41.13 ed è disponibile al download presso ...

Windows 10 Mobile : Come abilitare le PWA in Microsoft Edge : Ufficialmente Microsoft introdurrà il supporto alle PWA (Progressive Web App) soltanto a partire da Windows 10 Spring Creators Update in poi. Se dunque gli utenti PC possono stare tranquilli, la situazione cambia su Windows 10 Mobile dove non arriveranno mai sullo store delle PWA in quanto non compatibili con il sistema operativo ormai fuori sviluppo. Esiste però un metodo che vi consente di provare le Progressive web-app mediante il ...

Microsoft Edge e Safari vengono violati al Pwn2Own 2018 : Durante l’ultima edizione del Pwn2Own la sicurezza di Microsoft Edge ed Apple Safari è stata neutralizzata in poco tempo, mostrando differenti debolezze. Pwn2Own La competizione, organizzata annualmente alla CanSecWest Security Conference, ha lo scopo di riunire i vari professionisti del settore per scoprire le vulnerabilità di determinati Software. L’idea dietro la competizione è quella di sfruttare un ambiente controllato, rivelando le ...