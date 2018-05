Mi hanno dato due Tapiri ma ero meglio delle meteorine

Gli iscritti di Podemos con un referendum hanno dato ragione a Pablo Iglesias e Irene Montero : I due leader del partito di sinistra spagnolo non dovranno dimettersi per avere acquistato una villa da 615mila euro The post Gli iscritti di Podemos con un referendum hanno dato ragione a Pablo Iglesias e Irene Montero appeared first on Il Post.

Come i giocatori affetti da disabilità hanno dato vita al Microsoft Adaptive Controller - articolo : Solomon Romney aveva 15 anni quando si rese conto che i videogiochi alla fine lo avevano sconfitto. Nato senza dita sulla mano sinistra se l'era cavata egregiamente negli anni '80 giocando nelle sale giochi e beneficiando degli input limitati dei cabinati che proponevano la classica impostazione con una levetta e due pulsanti. "Mio padre era un presentatore di un talk show che andava in onda a tarda notte quindi non passavo molto tempo con lui", ...

Daniela Martani : i vegani “sono una setta - mi hanno dato dell’assassina per avere mangiato un po’ di panna” : Daniela Martani è intervenuta questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. Daniela Martani, pasionaria vegana per antonomasia, ha litigato con i vegani: “E’ stato il compleanno di mio fratello, ho mangiato una fetta di torta con la panna, quindi fatta con il latte. Dopo 5 anni che sono ...

L'economista Sapelli : "Mi hanno chiamatoHo dato la disponibilità per fare il premier" : L'economista Giulio Sapelli allo scoperto: "E' tutto vero. Sono stato contattato da entrambe le parti politiche e ho dato la mia piena disponibilità. Mi hanno spiegato che stanno valutando anche un altro profilo, quello di Conte e non mi hanno ancora detto chi hanno scelto".

Juventus - Chiellini : 'Ringrazio gli avversari - ci hanno dato la carica' : Il difensore bianconero, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro la Roma, non si è risparmiato qualche piccola frecciatina nel ripercorrere la stagione della Juventus: "È stato ...

N-TV : Putin e i suoi successi politici hanno dato alla Russia potere e influenza mondiali - : Vladimir Putin è ora all'apice del potere, afferma N-TV sul suo sito web. Ha 65 anni e nel suo paese è leader politico indiscusso da 18 anni. Dai tempi di Stalin, nessun politico sovietico o russo è ...

Bonucci sulla differenza tra Milan e Juve : 'Qui mi hanno dato valori importanti' : "Ho avuto la fortuna di giocare 7 anni per la Juventus e ho imparato la mentalità nel non mollare mai: il mondo Milan mi ha dato valori importanti già dal primo giorno in cui sono entrato nel museo. ...

Volley : i tecnici azzurri ed il presidente Cattaneo hanno dato il via all'estate azzurra : ... sarà una competizione molto interessante perché ci permetterà di confrontarci per cinque settimane con le migliori Nazionali al mondo. L'unico problema è dato dalla prossimità del calendario, ...

“Una vera dea”. La bellissima bionda che fa impazzire i social. Le sue foto (più che hot) hanno mandato gli utenti in estasi. D’altronde la genetica non mente e mamma e papà vip sono a loro volta dei sex symbol. Siete riusciti a riconoscerla? : Ci sono occasioni che vanno festeggiate a tutti i osti, momenti di passaggio che magari non cambiano granché nelle nostre vite ma sono comunque considerati fondamentali dalla notte dei tempi. Il primo giorno di scuola, il compimento dei diciotto anni, il conseguimento della patente. Una lista lunghissima alla quale andrebbe ormai aggiunto, considerando i tempi in cui viviamo, lo sbarco ufficiale sui social, con tanto di pubblicazione dei ...

#senzadime.it - parla il fondatore : “Ma quale renziano. Sono un elettore Pd - mi hanno strumentalizzato per i loro calcoli” : “E’ un renziano”, “fa parte di Leu”, “è un troll”, “fake news”, “un idiota”, “ha fatto una sciocchezza”. Dal segretario reggente del Pd Maurizio Martina ai renziani ortodossi, dai responsabili nazionali della comunicazione ai notabili locali del partito: tutti ad attaccare Alberico De Luca, 35 anni, di Fasano (Brindisi), laureando in giurisprudenza, all’attivo alcuni progetti imprenditoriali. Un ragazzo come tanti, con idee politiche precise ma ...

Paura a Striscia la notizia : hanno mandato un proiettile all'inviato Pinuccio : Pinuccio , inviato di Striscia , ha ricevuto un proiettile senza biglietto nella sua cassetta della posta. L'inviato di Striscia la notizia era di ritorno da Taranto dove continua ad occuparsi di ...

“Mi ecciti…”. Gf : fuori controllo. Il concorrente senza ritegno è andato incontro alla gieffina e le parole che ha detto hanno fatto tremare i muri. I fan del programma sono scioccati : “Non può averlo fatto sul serio” : Se vi eravate scandalizzati con L’Isola dei Famosi, guardando il Grande Fratello Vip vi sembrerà che quello della Marcuzzi era il reality delle educande. La prima settimana nella casa è stata piena di colpi di scena, ma soprattutto di momenti di tensione. In particolare non si fa che parlare dello scontro molto forte che c’è stato tra Baye Dame e Aida Nizar, tra i due sono volati paroloni veramente esagerati: “Te ...

Spente le macchine - Alfie respira da solo. La madre : Gli hanno dato ossigeno e acqua - è sorprendente : La spina è stata staccata ieri sera. Ma non si fermano i tentativi messi in campo, da più parti, per salvare Alfie e cercare di trasferirlo in un ospedale italiano, dopo che gli è stata concessa la cittadinanza nel nostro Paese

Le violenze nell'asilo di Gavirate : i video che hanno inchiodato le maestre : Ciabatte lanciate in faccia ai bimbi, piccoli lasciati piangere da soli nella «stanza buia», punizioni, insulti e maltrattamenti vari: è quanto emerge dai video, girati dai carabinieri, che hanno ...