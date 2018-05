Mondiali - Messi : 'Non siamo favoriti - ma in Russia Argentina unita' : 'Non siamo favoriti ma siamo molto bravi e daremo tutto': Lionel Messi, fresco della tripletta rifilata nella notte italiana ad Haiti, nell'amichevole giocata alla 'Bombonerà - cerca di smorzare i ...

Messina - IntesaSp - : guardare economia reale forte - non a spread : Roma, 29 mag. , askanews, A guardare la finanza e lo spread invece dell'economia reale si rischiano 'errori strategici assoluti', ha avvertito l'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, a margine delle considerazioni finali del governatore della Banca d'...

Mondiali - Messi : 'L'Argentina sogna - ma non siamo la squadra migliore' : A Messi viene mai in mente che se avesse scelto la Spagna dove risiede da quando era adolescente, adesso sarebbe già campione del mondo? 'Ne parlavo giorni fa con un amico - risponde -, ma gli ho ...

Messi : "L'Argentina sogna ma non siamo i migliori" : 'La verità è che abbiamo molta fiducia in noi stessi, e giocatori con tanta esperienza. Ma dobbiamo rimanere tranquilli e non pensare che saremo campioni del mondo perché siamo i migliori: in realtà ...

Messi - Argentina sogna ma non i migliori : ROMA, 28 MAG - "La verità è che abbiamo molta fiducia in noi stessi, e giocatori con tanta esperienza. Ma dobbiamo rimanere tranquilli e non pensare che saremo campioni del mondo perché siamo i ...

Messi - Argentina sogna ma non i migliori : ANSA , ROMA , 28 MAG 'La verità è che abbiamo moltafiducia in noi stessi, e giocatori con tanta esperienza. Madobbiamo rimanere tranquilli e non pensare che saremo campionidel mondo perché siamo i migliori: in realtà non lo siamo'. Intervistato dall'emittente 'Canal 13', Lionel Messi parladel Mondiale che sta per cominciare e ammette che l'Argentinanon è nel gruppo delle ...

Messico - non sente più il bambino : le trovano un chilo di marijuana nell'utero : Gloria C. avrebbe riferito ai sanitari dell'ospedale di Città del Messico di essere incinta e di non avvertire più alcun movimento del bambino da alcuni giorni. Operata d'urgenza, i medici hanno poi consegnato il "feto" alla polizia che ha arrestato la donna.Continua a leggere

CAPOCANNONIERE CHAMPIONS LEAGUE 2018/ Cristiano Ronaldo è il migliore di sempre : Messi dista anni luce : CAPOCANNONIERE CHAMPIONS LEAGUE 2017-2018: Cristiano Ronaldo primo bomber sul continente con 15 reti. Il giallorosso Edin Dzeko è il migliore in graduatoria per un club italiano. (Pubblicato il Sun, 27 May 2018 16:49:00 GMT)

Messico - non sente più il bambino : i medici le trovano un chilo di marijuana nell’utero : Messico, non sente più il bambino: i medici le trovano un chilo di marijuana nell’utero Gloria C. è stata operata d’urgenza in una clinica di Città del Messico. I medici poi hanno consegnato tutto alla polizia che ha arrestato la donna Continua a leggere L'articolo Messico, non sente più il bambino: i medici le trovano un chilo di marijuana nell’utero proviene da NewsGo.

Messina : non resiste a Fb e Whatsapp - ventenne ai domiciliari finisce in carcere : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - Non è riuscito a resistere al 'fascino' di Facebook e Whatsapp, il cui utilizzo gli era stato vietato dal tribunale, e così un ventenne di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) è passato dagli arresti domiciliari al carcere. Il giovane, Pietro Foti, si trovava ai domicil

Messina - Sciacca : 'una città moderna e sostenibile non può fare a meno di aree pedonali' : ... civile e sostenibile non può fare a meno di aree pedonali, che sono una risorsa imprescindibile per la crescita del turismo e dell'economia» . Così il candidato sindaco del M5S, Gaetano Sciacca , ...

Messina - Lorenzo Crespi non si candida più : "Voglio inaugurare una scuola di cinema e teatro : Insomma decide in extremis di non entrare in politica, ma di impegnarsi nel sociale dopo la tragica vicenda che lo ha visto protagonista: senza lavoro, malato e ai margini della società. 'Lorenzo - ...

Cristiano Ronaldo - a casa non si parla di Messi : Il fuoriclasse argentino del Barcellona è il protagonista del dualismo che divide il mondo del calcio da un abbondante decennio: 32 le vittorie con il Barcellona della stella argentina, sommate a 4 ...

Cristiano Ronaldo - raccontato dalla madre : 'A casa non si parla di Messi - sono orgogliosa dell'uomo' : Già da quando andò al Manchester United gli diceva: 'Sarai il miglior realizzatore del mondo' e lui rispondeva 'Forse il miglior giocatore, ma non il miglior realizzatore'. Il padre scommise con lui" ...