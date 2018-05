Messaggi ' alla guida' ora più sicuri con questa applicazione

Bobby Solo - padre di Veronica Satti/ Questa sera manderà un Messaggio alla figlia : l'appello ha funzionato? : Bobby Solo, dopo il botta e risposta con Malgioglio, ha annunciato di essere finalmente pronto a riabbracciare Veronica Satti, attuale concorrente del Grande Fratello 2018. (Pubblicato il Tue, 29 May 2018 18:05:00 GMT)

Bankitalia : Uilca - Messaggio forte al Paese - alla finanza e alle imprese : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Il messaggio lanciato dal Governatore è stato forte, molto politico a differenza del passato; un’analisi che va nella direzione giusta e nasce dalla necessità di continuare sulla strada intrapresa negli ultimi anni”. Riflessioni positive, quelle del segretario generale Uilca Massimo Masi, presente alla relazione annuale di Ignazio Visco in Banca d’Italia. “è stata affrontata, con ...

BOBBY SOLO - PADRE DI VERONICA SATTI/ Questa sera il cantante manderà una Messaggio alla figlia : BOBBY SOLO, dopo il botta e risposta con Malgioglio, ha annunciato di essere finalmente pronto a riabbracciare VERONICA SATTI, attuale concorrente del Grande Fratello 2018. (Pubblicato il Tue, 29 May 2018 14:28:00 GMT)

“WhatsApp diventa a pagamento”. Il Messaggio che spaventa gli utenti : la verità dietro l’allarme : In tempi come questi non è mai facile capire davvero cosa ci accade intorno, bombardati di notizie che si rincorrono in rete e dai toni alle volte contrastanti. Una delle ultime voci che ha allarmato gli utenti in queste ultime ore riguarda WhatsApp, la popolare app di messaggistica usata ogni giorno da milioni di persone sparse per il mondo e che ha animato diverse conversazioni virtuali di recente. Attenzione, però, perché il messaggio ...

Nadia Toffa - dal Messaggio per il premio Luchetta alla macabra falsa notizia Video : L’ultimo segnale social è il retweet del 19 maggio relativo al premio Marco Luchetta. Nadia Toffa [Video] avrebbe dovuto partecipare all’evento, programmato venerdì 25 maggio al Politeama Rossetti di Trieste, con il collega Marco Fubini. Dopo giorni di silenzio l’inviata del programma televisivo di Italia 1 ha ringraziato la Fondazione per l’importante riconoscimento attraverso un messaggio. La bresciana ha riferito che il suo pensiero va ...

MADONNA DI MEDJUGORJE/ Messaggio del 25 maggio 2018 : ultime indagini dalla Commissione speciale del Vaticano : Messaggio della MADONNA di MEDJUGORJE, oggi 25 maggio 2018: l'attesa del nuovo testo e la centralità della conversione in Cristo. "Cercate la sapienza dello Spirito Santo"(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 14:52:00 GMT)

Gessica Notaro - il tenero Messaggio a Stefano Orodei : «Grazie alla tua pazienza - alla passione...» : Anche se non ha alzato la coppa, Gessica Notaro può essere considerata tra le vincitrici morali dell'edizione appena conclusa di Ballando con le stelle . La riminese ha voluto rivolgere dolci parole ...

Ariana Grande : il Messaggio ai fan in occasione del primo anniversario dell'attacco alla Manchester Arena - LEGGI : Esattamente un anno fa, veniva scritta una delle pagine di cronaca più drammatiche legate al mondo della musica e dello spettacolo: un attacco suicida avvenuto alla Manchester Arena al termine del concerto della cantante statunitense Ariana Grande portava ...

The Last of Us Part II : Neil Druckmann inizia il conto alla rovescia per l'E3 2018 con un Messaggio su Twitter : Non sono state divulgate troppe notizie di The Last of Us Part II dal reveal alla PlayStation Experience 2016, ma, come saprete, durante la conferenza di Sony all'E3 2018, l'attesissimo titolo sarà tra i protagonisti. Chiaramente, i fan non sono i soli entusiasti di vedere The Last of Us Part II, come recentemente espresso da uno degli sviluppatori del gioco.Come riporta Dualshockers, Neil Druckmann di Naughty Dog, il director di The Last of Us ...

URSULA BENNARDO E SOSSIO ARUTA/ Uomini e donne - visionati i Messaggi : Gianni Sperti chiede scusa alla dama : Nuovi colpi di scena coinvolgono la coppia URSULA BENNARDO - SOSSIO ARUTA. Tutto sembra essere una recita dei due per rimanere fino alla chiusura del programma(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 16:10:00 GMT)

MotoGp – Il 3° posto non fa dimenticare i problemi a Valentino Rossi : il Dottore sorride tra Messaggi alla Yamaha e buffi inviti per il Mugello : Valentino Rossi, il terzo posto di Le Mans e il buffo invito ai tifosi per la gara del Mugello: il Dottore non dimentica i problemi Yamaha Una gara emozionante e ricca di colpi di scena oggi a Le Mans! Ad aggiudicarsi la vittoria è stato un eccellente Marc Marquez, alla sua terza vittoria consecutiva dopo Austin e Jerez. Complice la caduta di Dovizioso lo spagnolo della Honda si conferma sempre più leader della classifica generale e può godersi ...

Messaggio per Ramadan - cristiani e musulmani dalla competizione alla collaborazione : ... AsiaNews, - 'cristiani e musulmani: dalla competizione alla collaborazione' è il titolo del Messaggio che il Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso ha inviato ai musulmani del mondo in ...

