Mercedes – Classe X si lancia nella sfida di ‘The Crew 2’

La Tirreno-Adriatico di Mercedes Classe A 180d Sport : Partiamo subito dallevoluzione del modello. La Classe A sta nel giro dal 1997, ma lunica cosa che è rimasta con la prima serie è il posizionamento entry level alla gamma Mercedes. Poi più nulla, ...

Mercedes-Benz - Al via in Austria la produzione della nuova Classe G : La Mercedes-Benz ha dato il via alla produzione della nuova generazione della Classe G nello stabilimento Steyr di Graz, in Austria. La fabbrica ha costruito tutte le versioni della G fin dal 1979 (oltre 300.000 unità) e ha completato l' assemblaggio del primo esemplare della nuova serie, una G550 destinata al mercato americano, dotata del V8 4.0 biturbo da 416 CV. G500 e AMG G 63 per cominciare. La gamma europea è per il momento ...

Mercedes Classe A - l'auto che parla? C'è molto di più : L'IDENTIKIT Classe A 180d SPORT Dimensioni lungh. 4419 mm, largh. 1796, alt. 1440, paso 2729 Bagagliaio 370/1200 litri Motore 1461 cc, 4 cil. in linea diesel 116 Cv, 260 Nm Trasmissione cambio ...

Mercedes-Benz Classe A - l'auto come smartphone : L'auto come uno smartphone su ruote. Così aveva pronosticato addirittura tre anni addietro Dieter Zetsche, CEO Mercedes. E così la quarta generazione della compatta Mercedes...

Mercedes - arriva un tris di Classe B Tech dai contenuti molto speciali : Executive - Sport - Premium : ROMA - Il monovolume del marchio della Stella per il 2018 si rinnova nelle proposte e negli allestimenti, arriva così la Classe B Tech, una serie speciale arricchita da allestimenti e...

Mercedes Classe G : la trasformazione in Brabus Adventure 4×4 la rende inarrestabile [FOTO] : La Gelandwagen diventa ancora più estrema grazie ad un allestimento specifico per l’off road più duro e un motore V8 da 542 CV Brabus, noto preparatore di modelli Mercedes, ha messo le mani sulla nuova generazione della Classe G trasformandola in un vero e proprio mostro battezzato Brabus Adventure 4×4. Questa speciale Mercedes Classe G sfoggia numerosi componenti speciali in fibra di carbonio, a partire dalle prese d’aria sparse lungo il ...

Mercedes-Benz Classe A - Via alla produzione anche in Ungheria : Dopo aver avviato l'assemblaggio nella fabbrica principale di Rastatt poche settimane fa, la Mercedes-Benz ha costruito il primo esemplare della quarta generazione della Classe A fuori dalla Germania, nell'impianto ungherese di Kecskemét.Nuovo reparto per la compatta. In Ungheria si assemblavano fin dal 2012 le precedenti Classe B, CLA e CLA Shooting Brake. Per l'assemblaggio della nuova Classe A è stato realizzato un nuovo reparto ...

Mercedes-Benz Classe X - Più potente ed esclusiva grazie alla Brabus : La Brabus realizza accessori e dotazioni specifiche per tutte le vetture della gamma Mercedes-Benz, Classe X compresa. Il primo pick-up della Casa tedesca può essere infatti personalizzato con un nuovo kit estetico, dei cerchi da 20" e con una centralina aggiuntiva pensata per migliorare le performance del 2.3 litri a gasolio montato sulle versioni 250d: presto il preparatore presenterà al pubblico anche un aggiornamento elettronico per la ...

Nuova Mercedes Classe A - Il coraggio della coerenza : L'occasione per presentare la quarta generazione del bestseller della Stella che dal 1997 ad oggi ha conquistato oltre 3 milioni di clienti in tutto il mondo di cui più di 350.000 solo in Italia. Il ...

Anteprima italiana per la nuova Mercedes-Benz Classe A : Da Napoli a Bari e ritorno: una long run tra i due mari saluta il debutto della nuova Mercedes-Benz Classe A, il modello della stella più amato dagli italiani, che diventa più ...

Nuova Mercedes Classe A : la nuova generazione ridefinisce il lusso degli interni [GALLERY] : L'occasione per presentare la quarta generazione del bestseller della Stella che dal 1997 ad oggi ha conquistato oltre 3 milioni di clienti in tutto il mondo di cui più di 350.000 solo in Italia. ...

Mercedes Classe E “All-Terrain” - per andare ovunque : Dopo aver riscontrato grande successo tra i Brand quali Volvo (la prima con la storica Polar) e Audi con A6, ma anche A4 , le vetture arricchite di elementi estetici personalizzati e la trazione integrale, fatta non tanto per prestazioni da urlo, ma per una sicurezza attiva sempre attenta e la capacità di districarsi in ogni terreno, è arrivata pochi anni fa anche in casa Mercedes. Nella Classe E, in particolare troviamo, dal punto di vista ...

Mercedes Classe A L Berlina : solo per il mercato cinese : Poco prima del lancio in Europa dei primi modelli di Classe A a due volumi, al Salone dell’automobile di Pechino ha debuttato una nuova variante della famiglia delle compatte: Classe A L Berlina. Il modello a tre volumi, con passo più lungo di 6 cm (2.789 invece di 2.729 mm) è una variante sviluppata in […] L'articolo Mercedes Classe A L Berlina: solo per il mercato cinese sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Nuova Classe A L Berlina - la Mercedes con gli occhi a mandorla" : Dopo il successo dell'ultima generazione , solo nel 2017 Mercedes-Benz ne ha vendute più di 620.000 in tutto il mondo, l'azienda amplierà la Nuova famiglia di compatte aggiungendo altri otto modelli. ...