Meloni | ' No voto | siamo pronti a rafforzare maggioranza Lega-M5s'

Governo Conte - la Lega non cede : o Savona ministro o ritorno al voto. Meloni : “Da Mattarella inaccettabile ingerenza” : Quarantotto ore per superare l’ennesimo intoppo e provare a far nascere un Governo. A mercati chiusi, con la strada che di nuovo è tornata in salita. Ripidissima. “Stiamo lavorando” ha detto ai giornalisti il presidente del Consiglio incaricato, lasciando la sua abitazione a Roma per recarsi alla Camera. Non ha molto tempo. La clessidra è partita ieri sera, dopo che alle 20.42 Matteo Salvini ha postato sulla sua pagina Facebook ...

M5s-Lega - Meloni (FdI) : “Premier? Per rispetto del voto degli italiani dovrebbe essere esponente del centrodestra” : Giorgia Meloni ospite a Che Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai 1 a proposito dell’invito di Matteo Salvini di entrare nel governo ha commentato: “Ho letto che gli farebbe piacere che Fratelli d’Italia entrasse nel governo, ma mi corre l’obbligo di segnalare che questo sentimento non è stato accompagnato da gesti in questo senso. In queste settimane noi non abbiamo mai condiviso quello che veniva fatto ” L'articolo M5s-Lega, ...

Meloni : no a governo a guida M5S - meglio tornare al voto : 'Noi non possiamo fare parte di un governo a guida M5S'. Lo dice la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni nel corso del suo intervento in apertura della Direzione del partito. 'Rispetteremo ...

Meloni a Salvini : meglio voto che M5S : 15.07 "Faccio un appello estremo a Matteo Salvini,s'interroghi se non sia meglio andare al voto piuttosto che lanciarsi in una avventura di governo con M5S." Così Giorgia Meloni,leader dei Fratelli d'Italia,aprendo la direzione partito. "Un pregiudizio contro il centrodestra mi chiedo,quello del Presidente Mattarella, quando non ha dato l'incarico a al centrodestra che l'aveva chiesto. A queste condizioni non penso che FdI possa partecipare a ...

Meloni : voto Molise è indicazione chiara : 13.18 "La schiacciante vittoria del centrodestra in Molise con il fondamentale contributo di Fdi,unico partito che cresce rispetto alle politiche, è un'altra indicazione chiara per il presidente Mattarella:gli italiani vogliono un governo guidato dal Centrodestra e con un programma di centrodestra. Complimenti e buon lavoro al neo governatore Donato Toma! Ora a testa bassa per strappare anche il Friuli Venezia Giulia alla sinistra". Lo scrive ...

Centrodestra “Governo uniti Salvini-Berlusconi-Meloni”/ Di Maio “Lega si condanna” : Pd decisivo o nuovo voto : Salvini, Berlusconi, Meloni: oggi vertice Centrodestra ad Arcore. Leader Lega, “Governo a noi, possibile premier terzo”. Di Maio, "no ad ammucchiate con cdx". Tutti gli scenari(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 18:50:00 GMT)

Consultazioni - Meloni : 'Proporremo riforma voto con premio maggioranza' - LaPresse - : "Fratelli D'Italia ha inviato una lettera al presidente della Camera Roberto Fico per inserire tra gli argomenti da trattare per la Commissione speciale la riforma elettorale che preveda il premio di ...