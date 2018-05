Melegatti fallisce | inutile il fondo Usa e l' appello dei dipendenti

Blastingnews

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Il famoso pandoro veronese non sarà più sulle nostre tavole per il prossimo Natale, ma nemmeno per quelli successivi: la storica aziendainfatti è fallita proprio ieri 29 maggio 2018. A stabilirlo è stato il Tribunale di Verona, che ha dichiarato fallita anche la "Nuova Marelli" di San Martino Buon Albergo, la controllata della nota ditta di pandori veronese. Si conclude dopo la difficile e tragica storia legata all'azienda di San Giovanni Lupatoto: il pubblico ministero aveva fatto richiesta dei libri contabili per l'insolvenza e oggi il Tribunale ha accettato l'istanza riguardante la "forte condizione debitoria". Fallimento: circa 50 milioni di euro di debito Il tracollo dilegato a motivi economici, è stato causato da cifre che parlano di circa 50 milioni di euro di debito, ma specialmente dalla parte deiche in 350 perdono così il proprio ...