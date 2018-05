ilfattoquotidiano

: Mediaset, la conduzione delle “notti mondiali” va a Ilary Blasi. E nei corridoi del… - TutteLeNotizie : Mediaset, la conduzione delle “notti mondiali” va a Ilary Blasi. E nei corridoi del… - davidepedretti : voci d sottobanco a Mediaset,direbbero che la siura D'urso avrà la conduzione anche della prox edizione der GF?????? - Diregiovani : #SimonaVentura conferma la conduzione di #TemptationIslandVip LEGGI QUI ?? -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Pochi giorni fa vi avevamo dato conto della “guerra mondiale” per diventare il volto femminile del campionato di caldio mondialereti. “Tutti vorrebbero avere la loro vetrina mondiale, perché gli ascolti saranno senz’altro bulgari e l’esposizione mediatica forte. I posti a disposizione, però, sono davvero pochi”, scrivevamo. Ebbene, ora è il sito Davidemaggio.it a confermare l’indiscrezione e rilanciare: il volto femminile al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band non sarà né Belen Rodriguez, né Alessia Marcuzzi e neanche Michelle Hunziker. La scelta finale sarebbe ricaduta su, volto in ascesa del Biscione, che con Nicola Savino condivide il management (la Notoria). Tra le litiganti, sarebbe lady Totti a goderne, ma ci sarebbe maretta in quel di Cologno. La showgirl argentina dovrebbe avere comunque uno spazio, seppur minore, occupandosi ...