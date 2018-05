Mauro Icardi al Chelsea I Blues premono per l' argentino | intrico con Higuain e Morata

Mauro Icardi AL POSTO DI HIGUAIN : SCAMBIO JUVENTUS-INTER/ Palmeri : "La Juventus vuole sbarazzarsi di Higuain" : ICARDI alla Juventus per HIGUAIN più 50 milioni: l’Inter ci pensa. Sarebbe pronto un clamoroso SCAMBIO di calciomercato sull'asse Torino-Milano, con i due bomber pronti a dire addio(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 13:55:00 GMT)

Mauro Icardi - verso il rinnovo con l'Inter : Wanda Nara mira a 8 milioni a stagione : Riassunto della telenovela Mauro Icardi . Due giorni fa la moglie-agente Wanda, a una radio argentina, minaccia l'addio del marito all'Inter, con tre club pronti a pagare la clausola di 110 milioni , ...

Inter - Mauro Icardi è ad un bivio Video : Il tema mercato tiene banco in casa Inter. Dopo i recenti colpi messi a segno dal D.S. Piero Ausilio De Vrij, Lautaro Martinez ed Asamoah, la dirigenza nerazzurra sta lavorando per adeguare il contratto del suo capitano, Mauro Icardi. Il patron di Suning, Zhang Jindong, ha dato il suo benestare al rinnovo come premio per le prestazioni del giocatore, decisivo durante la stagione con le sue reti per il raggiungimento dell'obiettivo finale, la ...

Inter - Mauro Icardi è ad un bivio : Il tema mercato tiene banco in casa Inter. Dopo i recenti colpi messi a segno dal D.S. Piero Ausilio (De Vrij, Lautaro Martinez ed Asamoah), la dirigenza nerazzurra sta lavorando per adeguare il contratto del suo capitano, Mauro Icardi. Il patron di Suning, Zhang Jindong, ha dato il suo benestare al rinnovo come premio per le prestazioni del giocatore, decisivo durante la stagione con le sue reti per il raggiungimento dell'obiettivo finale, la ...

Le curve di Sol Perez conquisteranno Icardi? La provocante argentina ‘ci prova’ con Mauro [GALLERY] : Attenta Wanda Nara, Sol Perez corteggia Mauro Icardi: la provocante ‘meteorina’ argentina è cotta del calciatore dell’Inter Sol Perez è una ‘meteorina del clima’ di Telefe (canale tv argentino) e dice di essere cotta di Mauro Icardi. La bionda e provocante argentina in quanto a curve fa concorrenza alla bella compagna del calciatore dell’Inter Wanda Nara. Con audacia le sue forme sono messe in bella mostra sui ...

Perché Spalletti è sceso in campo per Mauro Icardi Video : Così Luciano Spalletti pronuncia quelle parole che forse qualcuno non si aspettava,in un intervista rilasciata a Matteo Brega della Gazzetta dello Sport in quel di Castel Fiorentino, in occasione di un evento commemorativo in ricordo di Riccardo Neri e Alessio Ferramosca, i due giovani juventini scomparsi nel dicembre 2006 dentro il centro sportivo bianconero. Spalletti lancia due messaggi chiari alla vigilia di Lazio-Inter, la partita che vale ...

Perché Spalletti è sceso in campo per Mauro Icardi : Così Luciano Spalletti pronuncia quelle parole che forse qualcuno non si aspettava,in un intervista rilasciata a Matteo Brega della Gazzetta dello Sport in quel di Castel Fiorentino, in occasione di un evento commemorativo in ricordo di Riccardo Neri e Alessio Ferramosca, i due giovani juventini scomparsi nel dicembre 2006 dentro il centro sportivo bianconero. Spalletti lancia due messaggi chiari alla vigilia di Lazio-Inter, la partita che vale ...

Mondiali Russia 2018 - i pre-convocati dell’Argentina : c’è Mauro Icardi - presenti anche Dybala ed Higuain : Si avviano alla conclusione i vari campionati nazionali nel Vecchio Continente: si inizia a pensare all’appuntamento più importante dell’anno, il Mondiale di Russia 2018. Le varie selezioni stanno iniziando a comunicare le liste dei pre-convocati in vista della sfida iridata: oggi è toccata ad una delle squadre più attese, l’Argentina. Jorge Sampaoli ha annunciato la lista dei 35, che andrà ridotta ovviamente poi a 23: presenti ...

VIDEO Il gol di Mauro Icardi : Inter-Juventus 1-1. Micidiale colpo di testa - il Napoli spera : la lotta scudetto si infiamma : L’Inter non molla la presa e, nonostante l’inferiorità numerica, ha trovato il pareggio al 52′: Micidiale colpo di testa di Mauro Icardi che così rimonta il gol di Douglas Costa. Inter-Juventus 1-1 e tanto spettacolo a San Siro con tanti episodi discussi: la lotta scudetto si infiamma, il Napoli spera. Di seguito il VIDEO del gol di Icardi. (foto Gianfranco Carozza) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

Italia-Argentina - ci ridicolizzano : in campo senza Mauro Icardi e Paulo Dybala : Va bene che l'erba del vicino è tradizionalmente più verde, ma quella del campo dove sgamba l'Argentina - per noi ex giganti, depositari del Calcio - è ormai sgargiante, abbagliante, un verde tipo ...

Mauro Icardi a Parigi con la sua famiglia : Wanda Nara, intervistata dalla “Gazzetta dello Sport”, racconta del suo super-bomber Mauro Icardi. “Mauro è qualità e quantità in campo e fuori. Come vuole esserci sempre in area di rigore, così è presente nella vita di tutti i giorni”. “Con le femmine è un amore infinito” dice del calciatore dell’Inter che dopo aver segnato 4 gol si cambia in fretta e porta le sue donne a Parigi con un volo privato. Le bambine, Francesca e Isabella, ...