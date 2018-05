Maturità | gli studenti si avvantaggiano grazie ai social

La vita prima e dopo la Maturità : parlano gli studenti : ... non sto dicendo che sia una scelta sbagliata, ma personale n.d.a., , ma non volevo neanche dedicarmi puramente ad una scienza, come l'economia, che non sembrava appartenermi appieno; 2, , motivo ...

Farah ringrazia l'Italia per averla salvata : 'Voglio dimenticare e pensare alla Maturità' : La diciannovenne pachistana residente a Verona che era stata riportata in patria con l'inganno dalla famiglia per costringerla ad abortire desidera tornare alla normalità. 'Voglio dimenticare e ...

Maturità : scelte le tracce - 509.307 studenti a esame Firmata ordinanza - gli scritti il 20/21 giugno : Roma - L'organizzazione della Maturità 2018 entra nel vivo. La Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, ha infatti firmato l'annuale ordinanza che contiene tutte le indicazioni operative per i consigli di classe, le commissioni, le candidate e i candidati e la sintesi del calendario degli Esami. La Ministra Fedeli, insieme al responsabile della struttura tecnica degli Esami di ...

La quarta prova della Maturità sarà il 28 giugno. Cosa bisogna sapere sugli esami : La maturità 2018 entra nel vivo: si comincia il 20 giugno con la prima prova scritta ma prima, entro il prossimo 15 maggio, i consigli di classe dovranno predisporre il documento da consegnare alle commissioni sul percorso formativo degli studenti e la prima riunione plenaria delle commissioni è fissata per lunedi' 18 giugno, alle ore 8.30. Il ministro dell'Istruzione, dell'Università e ...

Maturità 2018 - chi sceglierà le tracce (e quando)? : Maturità 2018, chi sceglierà le tracce (e quando)? Gli scorsi anni, proprio in questi giorni, si decideva la sorte di migliaia di maturandi. E oggi? Solo incertezza Continua a leggere

Totoesame - iniziano le scommesse sulla Maturità 2018 : gli studenti puntano su Pirandello - e Stephen Hawking - : Ispirati più da quello che ascoltano quando sono a scuola e meno da quanto accade attualmente nel mondo. Gli studenti che, tra un paio di mesi, dovranno affrontare l'esame di Maturità non si lasciano influenzare da ciò che scrivono i giornali o che passa la Tv. Così, se devono indicare gli ...

Alba Parietti/ E la bocciatura del figlio alla Maturità : Da lì è cambiata la sua vita (Che fuori tempo che fa) : Alba Parietti questa sera sarà ospite di Fabio Fazio nell'appuntamento di Che fuori tempo che fa. Di seguito, tutte le news sulla showgirl, che di recente si è battuta per i diritti...(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 09:59:00 GMT)

Consultazioni - Carofiglio : “Pd deve accettare discussione con M5s - sarebbe segno di Maturità. Questo non significa fare governo insieme” : “Il Pd dovrebbe parlare col M5S e accettare la discussione sul tema della formazione del governo. Questo non significa fare il governo coi 5 Stelle, anzi io scommetterei sull’ipotesi contraria”. Sono le parole di Gianrico Carofiglio, scrittore ed ex senatore del Pd, nel corso della trasmissione Otto e Mezzo, su La7. “Nella politica, come in molte altre cose della vita” – continua – “non vai da nessuna parte se ne fai un fatto personale, della ...

Maturità 2018 - tre mesi di passione per gli studenti genovesi : Genova - Ancora tre mesi di fatiche prima dell'agognato esame di Stato che quest'anno prenderà il via mercoledì 20 giugno con la prima prova scritta di italiano. Fissata invece per giovedì 21 giugno ...