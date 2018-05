Matteo Salvini vuole solo tornare al voto

Voto anticipato - lo tsunami dei sondaggi : Matteo Salvini gode - Luigi Di Maio travolto : Uno tsunami sulle elezioni balneari. I sondaggisti sono unanimi: di fronte all'ipotesi di Voto il 29 luglio 5 agosto, è da mettere in preventivo un aumento dell'astensionismo del 10%, e svantaggi ...

Governo - la scelta di Matteo Salvini. E ora cambia (di nuovo) tutto : Matteo Salvini al bivio: ripartire con Luigi Di Maio per una riedizione del ‘Governo del cambiamento’, rinunciando alla ‘bandiera’ Savona o tirare dritto per la propria strada e puntare solo al voto. Oggi l’ipotesi di un nuovo esecutivo politico M5S-Lega sembra perdere quota, visto che il segretario di via Bellerio è tornato a minacciare le urne, bocciando ogni offerta di mediazione: “Non è che siamo al ...

Matteo Salvini 'padrone' dei media Ha oscurato anche Mattarella E' il più citato. Il sondaggio : Matteo Salvini nelle ultime due settimane è stato il “padrone” indiscusso dei media italiani oscurando, per numero di citazioni, Luigi di Maio e perfino il presidente della Repubblica Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini - l'indiscrezione : nasce il suo nuovo maxi-partito - così si mangia Silvio Berlusconi : In queste ore di caos, è Matteo Salvini l'unico a mantenere la calma. I balletti patetici di Luigi Di Maio e Pd e la confusione politica in cui è precipitato Sergio Mattarella , trascinando a fondo Carlo Cottarelli e l'Italia intera, sembrano non toccare il leader della Lega , che continua ad avere una sola parola: voto al più ...

Matteo Salvini - tripudio da stadio a Di Martedì : tira in ballo Maria Elena Boschi e i risparmiatori truffato - ovazione : Basterebbe l'accoglienza riservata a Matteo Salvini dal pubblico dello studio di Di Martedì con Giovanni Floris per capire di quanto sostegno può godere il leader della Lega. Al suo ingresso è partito ...

Luigi Di Maio e le piroette su impeachment - Matteo Salvini ed euro ipse dixit : , in questo video, troviamo sia le dichiarazioni circa l'impeachment, quanto quelle circa la non uscita dall'euro con Savona Ministro dell'Economia, . O ancora: 18 dicembre 2017: "Se si dovesse ...

Matteo Salvini - lo zampino del leghista dietro il trionfo di Giovanni Floris : Nel pieno della crisi di governo, i talk show politici fanno il pieno di share. Proprio come Di Martedì di Giovanni Floris che, nella puntata del 29 maggio su La7, ha raccolto davanti allo schermo 3 ...

Matteo Salvini - la mossa per votare a settembre : 'Ci dica il Colle come uscirne' : Non ci sono più le condizioni per un'ipotesi di governo Lega-M5s. Matteo Salvini lo dice chiaro e tondo dopo l'ultima apertura di Luigi Di Maio a riprendere il dialogo con il Colle: 'Riapre a chi? - ...

Matteo Salvini : "Luigi Di Maio riapre al governo? Non siamo al mercato - al voto" : Matteo Salvini richiude a una nuova trattativa per formare un governo assieme al Movimento 5 stelle. Lo fa durante una diretta Facebook. Di Maio riapre all'ipotesi di un governo M5S-Lega tendendo la mano al Colle? riapre "A chi? A che cosa? Non è che siamo al mercato - afferma Salvini -. Io ho una dignità e una serietà, abbiamo rinunciato a posti, poltrone, presidenze, ministeri per mantenere la parola data agli italiani, ci ...

Matteo Salvini da Giovanni Floris : 'Ho fonti certe - qualcuno in Europa vuole comprarsi l'Italia' : 'La sua posizione accademica sull' uscita dell'Italia dal'euro , condivisa da 7 premi Nobel in economia, non era nel nostro programma. Non ho tolto la parola data per una poltrona'. Di sicuro, ha ...

Matteo Salvini a La7 : "Savona è il meglio che c'è - lo richiamerei subito" : Nelle stesse ore in cui Luigi Di Maio animava piazza Trieste e Trento a Napoli, Matteo Salvini ha partecipato a DiMartedì su La7 con una lunga intervista che ha toccato tantissimi punti, a cominciare dalla storica decisione di Sergio Mattarella che ha portato al crollo del governo di Giuseppe Conte, ancora in fase di formazione:Voglio che questo Paese sia bene. Ci sono rimasto male quando Mattarella ci ha detto che non saremmo partiti. Ci ...

Silvio Berlusconi - il piano per non sparire : 'Tra due mesi...' - la mossa a sorpresa con Matteo Salvini : Sta studiando, in silenzio, l'ennesimo ribaltone. Silvio Berlusconi ha parlato poco, in questi giorni di caos, ma quando l'ha fatto ha creato scompiglio: prima difendendo Sergio Mattarella sull' ...

Matteo Salvini - la proposta-choc a Berlusconi per andare ancora insieme al voto : Il piano , al momento, è questo: patto di desistenza coi grillini sui candidati nei collegi uninominali , in modo da evitare sfide fratricide e massimizzare la 'resa' dell'alleanza sul territorio, coi ...

Barbara D'Urso sovrana assoluta : share mostruoso con Luigi Di Maio e Matteo Salvini : Barbara D'Urso esulta per gli ascolti ottenuti con in studio Luigi Di Maio e Matteo Salvini. 'Ieri record di ascolti per la politica a Pomeriggio5 ', ha scritto su Instagram, '20,17% di share la prima ...