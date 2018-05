Matteo Gentili È il secondo finalista | vince il suo primo televoto e batte Filippo

Matteo GENTILI/ Al televoto per la prima volta : secondo finalista o eliminato? (Grande Fratello 2018) : MATTEO GENTILI, frenata con Alessia Prete dopo l'ingresso in casa della madre della ragazza e futura suocera? Sicuramente le sue parole hanno turbato la ragazza. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 23:25:00 GMT)

Matteo Gentili confessa la sua paura su Alessia al Grande Fratello : Alessia Prete: Matteo Gentili rivela la sua paura al GF 15 Ancora confidenze notturne al Grande Fratello. Matteo Gentili e Alessia Prete hanno fatto le ore piccole anche ieri sera nella casa più spiata d’Italia. Le prime ore del mattino sono servite alla coppia per parlare del loro rapporto, confidarsi sugli amori del passato e fare un bilancio di quanto avvenuto nei due mesi di reclusione al GF Vip. Nei giorni scorsi l’ingresso ...

Paola Di Benedetto/ Tra Francesco Monte e Matteo Gentili - cosa racconterà? (Matrix Chiambretti) : Paola Di Benedetto, tra Francesco Monte e Matteo Gentili, cosa racconterà nello studio di Canale 5 dove sarà ospite in seconda serata oggi? (Matrix Chiambretti)(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 10:12:00 GMT)

Matteo Gentili : il gesto d’amore per Alessia Prete al Grande Fratello : Grande Fratello: il gesto d’amore di Matteo Gentili per Alessia Prete Matteo Gentili di Alessia Prete sembra essere sempre più innamorato al Grande Fratello, e la decisione presa da lui pochi minuti fa non fa altro che confermarlo. Gli autori del GF, infatti, hanno dato un compito ben preciso oggi ai ragazzi e alle ragazze […] L'articolo Matteo Gentili: il gesto d’amore per Alessia Prete al Grande Fratello proviene da Gossip e ...

Grande Fratello - lite sui social tra Francesco Monte e Matteo Gentili : lite via social, ieri sera, nel corso della puntata del Grande Fratello . E' successo quando Barbara D'Urso ha mostrato a Matteo Gentili e Alessia Preti alcuni titoli di giornale che riferivano di ...

Grande Fratello 15 - Matteo Gentili contro Francesco Monte e Paola di Benedetto. Lui ironizza sui social (foto e video) : Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera su canale5, a Matteo Gentili e Alessia Prete, è stata data la possibilità di leggere delle dichiarazioni rilasciate da Paola di Benedetto e da Francesco Monte che hanno espresso perplessità sulla durata della relazione della coppia formata all'interno della casa più spiata d'Italia.Paola Di Benedetto durante Mattino Cinque, ha dichiarato che secondo lei: "la loro storia non ...

Grande Fratello - Alessia Prete e Matteo Gentili confessano : “Cosa faremo dopo”. Si sono fatti sfuggire tutto parlando con Fabiana : La storia d’amore tra Matteo Gentili e Alessia Prete sembra procedere a gonfie vele al Grande Fratello. I due concorrenti, infatti, ad oggi sono più uniti che mai e la loro complicità così come il loro sentimento sembrano davvero destinati a crescere sempre di più. Matteo Gentili e Alessia stanno così bene insieme che stanno già pensando al loro futuro insieme. Cosa faranno dopo essere usciti dalla Casa del GF? Andranno a vivere insieme o ...

Matteo Gentili E ALESSIA PRETE/ Francesco Monte commenta su Instagram : MATTEO GENTILI e ALESSIA PRETE innamorati e felici: Paola Di Benedetto parla dell'ex fidanzato e fa esattamente ciò di cui ha accusato l'ex, parola di Luxuria (Grande Fratello).(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:35:00 GMT)

Matteo Gentili non m’interessa più niente di Paola Di Benedetto : Matteo Gentili e Alessia Prete vengono invitati da Barbara D’Urso a raggiungere la Mistery Room. Paola Di Benedetto e Francesco Monte hanno rilasciato delle interviste durante la settimana dove hanno parlato anche di loro. Davanti a loro una “tentazione”: dentro uno scrigno alle loro spalle c’è una busta rossa con le dichiarazioni io due possono decidere se stracciarla o aprirla. Matteo non ha dubbi: “Questo non mi ...